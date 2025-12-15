台南媽酒店上班！女嬰陪吸「二手毒煙霧」嗆奶亡　毛髮驗出K他命

▲台南酒店小姐帶剛出生女兒上班，女兒因嗆奶亡，檢方在血液根毛髮驗出多種毒品。（資料照／記者林東良攝）

記者林東良、劉人豪／台南報導

台南一名酒店小姐生下女兒後，就帶著女兒到工作的酒店陪侍，但她與客人在包廂內吸毒，女兒10個月大時因嗆奶導致死亡，檢察官在女嬰血液、毛髮驗出多種毒品，檢方依家庭暴力罪之妨害幼童發育，經偵查終結提起公訴。

起訴書指出，陳姓女子於台南市善化區某酒店擔任公關人員，且曾有毒品前科，陳女於2024年5月18日至2025年3月7日間，將出生沒多久的女兒一同帶至其所工作的酒店陪侍，使女嬰長期與正在施用毒品的客人近距離共處一室，致直接吸入、接觸含有愷他命等毒品成分二手煙霧。

女嬰於2025年3月8日11時許，因嗆奶併吸入性肺炎導致死亡，經檢察官相驗並督同法醫解剖後，於女嬰血液檢出含有Ketamine(0.011μg/mL)成分，且女嬰毛髮亦驗出含有4-Chloromethcathinone(合成卡西酮類化學合成物質)、Mephedrone(俗稱喵喵，卡西酮類化學合成物質)、Ketamine及其代謝物NorKetamine等多種毒品成分。

陳女於偵查時坦承不諱， 陳女有施用毒品前科，應可知悉毒品具成癮性、濫用性，長時間吸入燒烤毒品產生煙霧亦會影響大腦功能，可能造成包括注意力、記憶力和反應時間等認知功能受損，且女嬰為未滿1歲幼兒，對毒品之耐受力、代謝能力較成人為低，長期或慢性暴露在含毒品煙霧之環境下，自有妨害身心發育及身體自然發展危險，依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。