1包大麻「塞進鼻孔」太深挖不出！　男囚藏毒「糗卡18年」

▲澳洲一名男子把1包大麻塞進鼻孔，18年後才取出。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合外電報導

澳洲一名男子入獄服刑，從來探監的女友手上取得1包大麻，他為了躲避獄警檢查，把藥品藏進右側鼻孔，卻不小心塞得太深，怎麼挖也挖不出來，從此飽受鼻塞、鼻竇發炎的困擾，18年後接受電腦斷層掃描才發現，當初那個被遺忘的「包裹」，早已變成結石。

一名48歲男子為了治療頭痛，到醫院接受電腦斷層掃描，卻意外發現右側鼻腔裡有一塊19毫米長、11毫米寬的「鈣化病變」。他向醫師表示，長期受到鼻塞困擾，鼻道感染也經常復發，被追問後才坦承，18年前曾把異物塞進鼻孔。

▲病患的女友把大麻放進氣球裡，趁著探監偷偷送進監獄。（示意圖／達志影像／美聯社）

綜合《獨立報》、CNN報導，男子18年前在獄中服刑，當時的女友把大麻放進氣球裡，趁著探望機會，偷偷送進監獄。他擔心被獄警發現，將整包藥品塞進右邊鼻孔，沒想到卻藏得太深，挖不出來，還以為已經不小心把大麻吸進去，最後就逐漸淡忘，沒想到如今演變成一塊鼻結石（Rhinolith）。

▲大麻18年後被取出，已經腐爛。（示意圖／取自免費圖庫CC0）

雪梨威斯特米德醫院（Westmead Hospital）的醫療團隊指出，病患一開始是想要治療頭痛，「電腦斷層掃描的結果發現異物，才被轉到本院耳鼻喉科。」他們為男子實施全身麻醉，終於把結石取出，也發現裡頭含有「包著腐爛蔬菜／植物的橡膠膜」。

病患表示，移除結石以後，鼻腔不適的症狀完全消失。醫療團隊將這一件病例研究發表在《英國醫學期刊》（The BMJ），他們認為，監獄毒品走私時，把管制品塞進鼻腔裡的情況「相對罕見」。