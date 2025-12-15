控尹錫悅戒嚴太蠢！金建希痛罵「毀了一切」　知情人士全說了

▲南韓前總統夫人金建希慘遭羈押，送進首爾南部看守所。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓內亂特別檢察小組今（15）日召開記者會，針對尹錫悅2024年12月3日緊急戒嚴案發布最終調查結果。該小組指出，尹錫悅的妻子金建希並未參與戒嚴決策過程。此外，在戒嚴發布當天，金建希更因該錯誤決策而與丈夫尹錫悅爆發激烈爭執，情緒激動表示，「所有一切都因為你而毀掉了！」

根據韓媒《朝鮮日報》，經過180天的調查，內亂特別檢察小組發布最終偵查結果，他們調查去年8至11月間，在總統官邸舉行的所有與戒嚴相關會議，並訊問軍方高層及相關人員，確認金建希並未參與會議或干預決策。特檢組還調查戒嚴當天行蹤，訊問訪視的整形外科醫師和隨行的行政官，卻未發現她有任何涉及戒嚴的行為或證據。

特檢組指出，近身輔佐金建希的行政官透露，戒嚴發布當天，金建希曾與尹錫悅曾爆發嚴重爭吵，她對丈夫的行為感到非常憤怒，直言，「你讓一切都毀掉了」。特檢組認為，此爭執反映出金建希並未參與戒嚴策畫過程，也非同謀者。

▲金建希暴怒痛罵尹錫悅，「都被你毀了！」（圖／CFP）

雖然金建希未參與戒嚴，但特檢組仍在分析時指出，尹錫悅發布戒嚴的動機，與追求權力集中及維護相關，包括本人與配偶可能面臨的司法風險。

從過去以來，共同民主黨指出金建希在戒嚴發布前一天與時任國家情報院長趙太庸有聯繫，懷疑可能涉入戒嚴決策與準備。對此，特檢組駁斥，「一切都是子虛烏有」。

特檢組的最終結論表明，戒嚴案完全由尹錫悅單方面決策，金建希既未參與，也曾因戒嚴計畫與丈夫發生激烈爭吵，反映夫妻關係在該事件中曾出現重大摩擦，但無證據顯示她有任何共謀或干預行為。