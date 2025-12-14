賴清德逼迫選邊站！南韓陷「台灣有事」危機　韓媒：20年來沒意見

▲總統賴清德公開向南韓政府喊話，要求尊重台灣主權與人民意志。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅翊宬／編譯

南韓電子入境卡系統今年2月上路，將旅客出發地與目的地的台灣標示為「中國（台灣）」，引發我國政府強烈反彈，不僅多次透過外交管道交涉，甚至揚言全面檢討台韓關係。韓媒分析，台灣過去20多年未曾公開抗議，如今卻突然升高施壓力道，恐與近期美中、日中緊張局勢升溫有關，迫使南韓在敏感地緣政治局勢表態。

根據韓媒《中央日報》，爭議起因於南韓政府2月起全面實施電子入境卡（e-Arrival Card）制度。旅客填寫基本資料時，儘管國籍欄位可以選擇「Taiwan」（台灣），但在「出發地」與「目的地」選項，卻只能勾選「China（Taiwan）」，即「中國（台灣）」。在制度上路前，外籍人士以紙本手寫入境卡，相關欄位可自由填寫，彈性相對較大。

報導提到，其實南韓早在2004年起，便在簽證與外國人登錄證等官方文件，採用「China（Taiwan）」標示，台灣方面過去20年以來未公開提出異議。然而，此次隨著電子化系統全面套用該標示，才引發爭端，也讓台灣政府態度明顯轉趨強硬。

▲南韓入境卡把台灣列為「中國台灣」。（圖／e-arrivalcard）

台灣方面抗議聲浪近期持續升高。中華民國總統賴清德10日公開表示，台韓之間民間交流密切、經貿往來頻繁，呼籲南韓政府尊重台灣人民的意志。

台灣外交部先前也數度發布聲明，表示已多次經由駐韓代表處表達嚴正關切並要求修正，但始終未獲南韓官方正面回應，對此深表遺憾，不排除全面檢討對韓關係，甚至暗示可能採取經貿層面措施回應。

《中央日報》分析，台灣政治圈內部亦出現更為強硬的聲音。民進黨籍立法委員鍾佳濱痛批，南韓政府並未尊重台灣主權；至於國民黨籍立委馬文君更表示，必須對韓採取「戰略性反擊」，暗示可利用半導體供應鏈、觀光市場及貿易結構作為籌碼。

對此，南韓外交圈普遍認為，台灣此時重提長年存在的標示問題，時機點並不單純，必須放在近期區域安全情勢惡化的脈絡下進行解讀。

報導指出，日本首相高市早苗11月初提及「台灣有事」相關發言後，中國隨即擴大對日施壓力道，並與俄羅斯出動可攜核武的轟炸機與戰鬥機，進入南韓防空識別區（KADIZ），航線更延伸至日本周邊。

▼日本首相高市早苗提及「台灣有事」言論，面臨中國施壓仍拒絕撤回發言。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本防衛省公布中國、俄羅斯轟炸機與戰鬥機航跡圖。（圖／小泉進次郎）

此外，中國航空母艦遼寧號的艦載殲-15戰機，日前也曾對日本航空自衛隊F-15戰機進行火控雷達照射，引發區域緊張。

南韓學者認為，在美中、日中對立加劇之際，台灣此舉恐有意測試，甚至迫使南韓政府選邊站，藉此確認南韓在台海議題上的實際立場。

韓國外國語大學國際地域研究所中國學系主任教授康埈榮指出，南韓1992年選擇與台灣（中華民國）斷交、同時與北京當局建交時，已承認中華人民共和國是中國唯一合法政府，使得台灣相關標示的政策空間相當有限，而台灣方面也應理解南韓所面臨的外交與安全現實。

▲李在明競選總統回覆台海問題時開酸，「等外星人入侵再說」。（圖／達志影像／美聯社）

《中央日報》同時提到，美國因素亦是關鍵變數。包括美國總統川普與國務卿盧比歐（Marco Rubio）等高層，近年對日中緊張關係多半採取相對保守的態度，並未明顯介入。分析認為，南韓維持低調、避免捲入對立陣營的策略，雖有助短期穩定，但在區域對抗加深的情勢下，未來仍可能被迫面臨艱難抉擇。

對此，南韓網友在《中央日報》該則報導底下的留言板表示，「（台灣）這就超過了！什麼台北當局，我們只要不理他們就好了」、「向中國喊謝謝、向台灣也說謝謝，這樣就可以了」、「現在就連台灣也瞧不起我們了？」

也有其他以韓文撰寫留言的網友力挺台灣，「韓國...不能讓台灣感到不開心啊」、「只要將台灣標示為『台灣』就好，這到底有什麼困難的？在同樣的地方，上面標台灣、下面又標中國（台灣）又是什麼意思？請給我上、下都標註『台灣』。若是台灣將韓國標示成『南朝鮮』作何感想？就按照對方要求的稱呼標註吧」、「立場互換，若是我們被標註為『朝鮮』（南韓）會爽嗎？」

