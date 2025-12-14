　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

賴清德逼迫選邊站！南韓陷「台灣有事」危機　韓媒：20年來沒意見

▲總統賴清德出席亞洲民主人權獎頒獎典禮。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德公開向南韓政府喊話，要求尊重台灣主權與人民意志。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅翊宬／編譯

南韓電子入境卡系統今年2月上路，將旅客出發地與目的地的台灣標示為「中國（台灣）」，引發我國政府強烈反彈，不僅多次透過外交管道交涉，甚至揚言全面檢討台韓關係。韓媒分析，台灣過去20多年未曾公開抗議，如今卻突然升高施壓力道，恐與近期美中、日中緊張局勢升溫有關，迫使南韓在敏感地緣政治局勢表態。

根據韓媒《中央日報》，爭議起因於南韓政府2月起全面實施電子入境卡（e-Arrival Card）制度。旅客填寫基本資料時，儘管國籍欄位可以選擇「Taiwan」（台灣），但在「出發地」與「目的地」選項，卻只能勾選「China（Taiwan）」，即「中國（台灣）」。在制度上路前，外籍人士以紙本手寫入境卡，相關欄位可自由填寫，彈性相對較大。

報導提到，其實南韓早在2004年起，便在簽證與外國人登錄證等官方文件，採用「China（Taiwan）」標示，台灣方面過去20年以來未公開提出異議。然而，此次隨著電子化系統全面套用該標示，才引發爭端，也讓台灣政府態度明顯轉趨強硬。

▲▼入境卡把台灣列中國！韓：會再協調。（圖／e-arrivalcard）

▲南韓入境卡把台灣列為「中國台灣」。（圖／e-arrivalcard）

台灣方面抗議聲浪近期持續升高。中華民國總統賴清德10日公開表示，台韓之間民間交流密切、經貿往來頻繁，呼籲南韓政府尊重台灣人民的意志。

台灣外交部先前也數度發布聲明，表示已多次經由駐韓代表處表達嚴正關切並要求修正，但始終未獲南韓官方正面回應，對此深表遺憾，不排除全面檢討對韓關係，甚至暗示可能採取經貿層面措施回應。

《中央日報》分析，台灣政治圈內部亦出現更為強硬的聲音。民進黨籍立法委員鍾佳濱痛批，南韓政府並未尊重台灣主權；至於國民黨籍立委馬文君更表示，必須對韓採取「戰略性反擊」，暗示可利用半導體供應鏈、觀光市場及貿易結構作為籌碼。

對此，南韓外交圈普遍認為，台灣此時重提長年存在的標示問題，時機點並不單純，必須放在近期區域安全情勢惡化的脈絡下進行解讀。

報導指出，日本首相高市早苗11月初提及「台灣有事」相關發言後，中國隨即擴大對日施壓力道，並與俄羅斯出動可攜核武的轟炸機與戰鬥機，進入南韓防空識別區（KADIZ），航線更延伸至日本周邊。

▼日本首相高市早苗提及「台灣有事」言論，面臨中國施壓仍拒絕撤回發言。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼日本首相高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）▲▼中俄15軍機繞飛日本挑釁！　自衛隊幹部：路徑瞄準東京都心。（圖／小泉進次郎）

▲日本防衛省公布中國、俄羅斯轟炸機與戰鬥機航跡圖。（圖／小泉進次郎）

此外，中國航空母艦遼寧號的艦載殲-15戰機，日前也曾對日本航空自衛隊F-15戰機進行火控雷達照射，引發區域緊張。

南韓學者認為，在美中、日中對立加劇之際，台灣此舉恐有意測試，甚至迫使南韓政府選邊站，藉此確認南韓在台海議題上的實際立場。

韓國外國語大學國際地域研究所中國學系主任教授康埈榮指出，南韓1992年選擇與台灣（中華民國）斷交、同時與北京當局建交時，已承認中華人民共和國是中國唯一合法政府，使得台灣相關標示的政策空間相當有限，而台灣方面也應理解南韓所面臨的外交與安全現實。

▲▼南韓共同民主黨總統候選人李在明。（圖／達志影像／美聯社）

▲李在明競選總統回覆台海問題時開酸，「等外星人入侵再說」。（圖／達志影像／美聯社）

《中央日報》同時提到，美國因素亦是關鍵變數。包括美國總統川普與國務卿盧比歐（Marco Rubio）等高層，近年對日中緊張關係多半採取相對保守的態度，並未明顯介入。分析認為，南韓維持低調、避免捲入對立陣營的策略，雖有助短期穩定，但在區域對抗加深的情勢下，未來仍可能被迫面臨艱難抉擇。

對此，南韓網友在《中央日報》該則報導底下的留言板表示，「（台灣）這就超過了！什麼台北當局，我們只要不理他們就好了」、「向中國喊謝謝、向台灣也說謝謝，這樣就可以了」、「現在就連台灣也瞧不起我們了？」

也有其他以韓文撰寫留言的網友力挺台灣，「韓國...不能讓台灣感到不開心啊」、「只要將台灣標示為『台灣』就好，這到底有什麼困難的？在同樣的地方，上面標台灣、下面又標中國（台灣）又是什麼意思？請給我上、下都標註『台灣』。若是台灣將韓國標示成『南朝鮮』作何感想？就按照對方要求的稱呼標註吧」、「立場互換，若是我們被標註為『朝鮮』（南韓）會爽嗎？」

►電子入境卡標「中國台灣」！總統賴清德喊話後　南韓外交部回應了

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度

韓國瑜缺席不影響　賴清德明天10：30照樣邀2院長舉行國政茶敘

總統賴清德明天（15日）邀請行政院、立法院、考試院等三院院長入府，舉行國政茶敘；不過，立法院長韓國瑜以參加會談前需取得各黨團授權為理由婉拒。不過，總統府的規劃並未受到影響，明天上午10時30分，國政茶敘將照常舉行，行政院、考試院正副院長都會出席，預計進行約1小時30分鐘的閉門會談。

共機「如槍抵太陽穴」　自衛隊：美軍早就反擊

高市早苗觸怒習近平　日專家曝唯一解方

成田機場「停機坪起火」！

暴肥金正恩恐突暴斃　憂「核武按鈕」誰接手

日韓要聞南韓台灣中國台灣電子入境卡李在明賴清德高市早苗台灣有事

