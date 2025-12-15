金融市場恐反噬實體經濟！　華爾街罕見示警2026最大風險

▲美股。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

華爾街投資研究機構BCA Research最新一份展望警告，2026年美國經濟面臨的最大風險，因果關係或許顛覆一般認知，可能不再是基本面轉弱拖累股市，而是金融市場一旦出現劇烈修正，反過來將把美國推向經濟衰退。

BCA Research指出，投資人熟悉的因果關係已出現反轉。當前美國經濟在很大程度上，建立在高度依賴股市財富效應的脆弱平衡之上，一旦失衡，衝擊將迅速傳導至實體經濟。

報告特別點出，美國經濟的重要支撐之一，來自約250萬名「超額退休」人口。這些人在新冠疫情後，受惠於股市大漲而提前退出勞動市場，其消費能力高度仰賴股市與退休資產表現。BCA Research分析，該族群在不再提供勞動力的情況下，仍持續支撐消費需求，成為近年美國經濟的重要動能，也在一定程度上避免需求驟降引發衰退。

不過，報告也警告風險正潛藏其中。由於這250萬人的邊際消費幾乎完全繫於股市財富，一旦市場崩跌，支撐消費的基礎將迅速瓦解，總需求恐隨之重挫，經濟衰退風險大增。

BCA Research並指出，「超額退休」現象進一步扭曲勞動力結構。許多提前退休者屬於高技能、難以替代的族群，使勞動市場實際緊張程度高於表面數據，在需求強勁、供給受限下，通膨率因此長期卡在約3％，呈現結構性特徵。

在此背景下，聯準會面臨艱難抉擇。報告指出，若堅持2％通膨目標而持續緊縮政策，將對股市造成壓力；但股市一旦重挫，將直接削弱消費能力，反而加速衰退。BCA Research首席策略師喬希（Dhaval Joshi）認為，在「引發衰退」與「容忍通膨」之間，聯準會更可能選擇後者，未來一旦經濟或市場轉弱，降息行動可能更為積極。

此外，報告也警示市場結構風險。全球股市市值約三分之二集中於美股，而美股市值中又有約40％集中在僅10檔股票之上，多數押注生成式AI題材，使市場暴露於高度同質風險。不過，近期科技龍頭股走勢已出現分化，顯示市場未將所有科技股視為單一整體。

在資產配置方面，BCA Research指出，歐洲未出現美國式的勞動結構扭曲與通膨壓力，對債券市場相對有利，建議提高德國與英國國債比重，並留意資金自美國大型科技股輪動至歐洲股市及醫療保健等相對低估板塊的機會。