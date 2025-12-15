　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

金融市場恐反噬實體經濟！　華爾街罕見示警2026最大風險

▲美股。（圖／達志影像／美聯社）

▲美股。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

華爾街投資研究機構BCA Research最新一份展望警告，2026年美國經濟面臨的最大風險，因果關係或許顛覆一般認知，可能不再是基本面轉弱拖累股市，而是金融市場一旦出現劇烈修正，反過來將把美國推向經濟衰退。

BCA Research指出，投資人熟悉的因果關係已出現反轉。當前美國經濟在很大程度上，建立在高度依賴股市財富效應的脆弱平衡之上，一旦失衡，衝擊將迅速傳導至實體經濟。

報告特別點出，美國經濟的重要支撐之一，來自約250萬名「超額退休」人口。這些人在新冠疫情後，受惠於股市大漲而提前退出勞動市場，其消費能力高度仰賴股市與退休資產表現。BCA Research分析，該族群在不再提供勞動力的情況下，仍持續支撐消費需求，成為近年美國經濟的重要動能，也在一定程度上避免需求驟降引發衰退。

不過，報告也警告風險正潛藏其中。由於這250萬人的邊際消費幾乎完全繫於股市財富，一旦市場崩跌，支撐消費的基礎將迅速瓦解，總需求恐隨之重挫，經濟衰退風險大增。

BCA Research並指出，「超額退休」現象進一步扭曲勞動力結構。許多提前退休者屬於高技能、難以替代的族群，使勞動市場實際緊張程度高於表面數據，在需求強勁、供給受限下，通膨率因此長期卡在約3％，呈現結構性特徵。

在此背景下，聯準會面臨艱難抉擇。報告指出，若堅持2％通膨目標而持續緊縮政策，將對股市造成壓力；但股市一旦重挫，將直接削弱消費能力，反而加速衰退。BCA Research首席策略師喬希（Dhaval Joshi）認為，在「引發衰退」與「容忍通膨」之間，聯準會更可能選擇後者，未來一旦經濟或市場轉弱，降息行動可能更為積極。

此外，報告也警示市場結構風險。全球股市市值約三分之二集中於美股，而美股市值中又有約40％集中在僅10檔股票之上，多數押注生成式AI題材，使市場暴露於高度同質風險。不過，近期科技龍頭股走勢已出現分化，顯示市場未將所有科技股視為單一整體。

在資產配置方面，BCA Research指出，歐洲未出現美國式的勞動結構扭曲與通膨壓力，對債券市場相對有利，建議提高德國與英國國債比重，並留意資金自美國大型科技股輪動至歐洲股市及醫療保健等相對低估板塊的機會。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
477 2 5396 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
妹臉上「紅疹排排站」不是蟲咬　醫：媽媽啊，要換掉它了
壽山動物園機車「全插樹枝」　神秘儀式竟能防猴
金融市場恐反噬！　華爾街罕見示警2026最大風險
反年改綠營落敗　醫曝失敗3原因
早上洗澡還是晚上洗澡好？專家給建議
勞工10萬救命錢來了！　今日08：00線上申請正式起跑

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

抓到人了！福岡巨蛋旁1男1女中刀　30歲兇嫌被逮訊問中

金融市場恐反噬實體經濟！　華爾街罕見示警2026最大風險

澳洲邦迪海灘發現2枚土製炸彈！　疑槍手留下

烏克蘭和平計畫柏林會談首日　美國特使：取得重大進展

影片曝光！　澳洲恐攻「白衣男」英勇奪槍中彈

與美歐柏林會談　澤倫斯基促有尊嚴和平願放棄加入北約

澳洲恐攻案增至16死11命危！　槍手身份曝：爸遭擊斃、兒重傷

腹腔有10公斤腫瘤！醫開刀驚見「足月男胎」　41歲女迎來奇蹟寶寶

早上洗澡還是晚上洗澡好？專家給建議：體味不是來自汗水

澳洲槍擊增至12死　「1槍手遭擊斃」無人機拍下交戰警方過程

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

雲林斗南3車撞一團！小貨車「斷頭變形」　2人送醫搶救不治

12強左投陳柏清婉拒經典賽　連動兩次手術全力備戰明年

持刀男追2高中生闖國小校園　高中生嚇打給爸：我剛剛被追殺

雲林斗南2死車禍撞擊瞬間曝！白色休旅迎面猛撞奪命　一度竄火球

抓到人了！福岡巨蛋旁1男1女中刀　30歲兇嫌被逮訊問中

金融市場恐反噬實體經濟！　華爾街罕見示警2026最大風險

澳洲邦迪海灘發現2枚土製炸彈！　疑槍手留下

烏克蘭和平計畫柏林會談首日　美國特使：取得重大進展

影片曝光！　澳洲恐攻「白衣男」英勇奪槍中彈

與美歐柏林會談　澤倫斯基促有尊嚴和平願放棄加入北約

澳洲恐攻案增至16死11命危！　槍手身份曝：爸遭擊斃、兒重傷

腹腔有10公斤腫瘤！醫開刀驚見「足月男胎」　41歲女迎來奇蹟寶寶

早上洗澡還是晚上洗澡好？專家給建議：體味不是來自汗水

澳洲槍擊增至12死　「1槍手遭擊斃」無人機拍下交戰警方過程

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

抓到人了！福岡巨蛋旁1男1女中刀　30歲兇嫌被逮訊問中

TOYOTA、HONDA、Nissan三大日系搶台灣油電休旅市場！全新ZR-V預告登台

12月15日星座運勢／天蠍獲機密商機！　射手聽小道消息

她「吃得很健康」腸胃變差　醫見飲食習慣揪關鍵

響尾蛇補強先發輪值　2年12.5億簽回凱利

金融市場恐反噬實體經濟！　華爾街罕見示警2026最大風險

噁男露鳥問6歲女童「要不要摸」　法官看不下去出手重判

女童臉上「紅疹排排站」不是蟲咬　醫勸：媽媽啊，要換掉它了

汪小菲來台！力挺好友李進良新作　孕妻馬筱梅曲線玲瓏會藏肚

黃豪平模仿青峰　當張棋惠嘉賓被喊：退票XD

國際熱門新聞

澳洲恐攻案增至16死11命危！　槍手身份曝：爸遭擊斃、兒重傷

腹腔有10公斤腫瘤！醫開刀驚見「足月男胎」

早上洗澡還是晚上洗澡好？專家給建議

澤倫斯基：烏克蘭已放棄加入北約

賴清德逼站隊！韓媒：韓陷「台灣有事」危機

澳洲海灘槍擊10死！槍手朝人群開槍

澳洲槍擊　民眾猛踩槍手頭部

澳洲槍擊增至12死　1槍手遭擊斃

影片曝光！　澳洲恐攻「白衣男」英勇奪槍中彈

大學教練遭踢爆　約「1男戰3女」多人運動

金融市場恐反噬實體經濟！　華爾街罕見示警2026最大風險

與美歐柏林會談　澤倫斯基促有尊嚴和平願放棄加入北約

日本八戶港「地面震出裂縫」！碼頭1/3癱瘓

暴肥金正恩恐突暴斃　憂「核武按鈕」誰接手

更多熱門

相關新聞

烏克蘭和平計畫柏林會談首日　美國特使：取得重大進展

烏克蘭和平計畫柏林會談首日　美國特使：取得重大進展

烏克蘭總統顧問利特溫（Dmytro Lytvyn）表示，烏克蘭與美國官員就俄烏戰爭解決方案在德國柏林展開的會談，首日歷時超過5小時後告一段落，雙方同意於明天上午繼續磋商。美國特使魏科夫（Steve Witkoff）則指出，會談已「取得重大進展」。

與美歐柏林會談　澤倫斯基促有尊嚴和平願放棄加入北約

與美歐柏林會談　澤倫斯基促有尊嚴和平願放棄加入北約

大學教練遭踢爆　約「1男戰3女」多人運動

大學教練遭踢爆　約「1男戰3女」多人運動

布朗大學槍擊　台博士生關燈躲桌下2小時

布朗大學槍擊　台博士生關燈躲桌下2小時

美9歲小網紅布蕾「抗癌5年」病逝！

美9歲小網紅布蕾「抗癌5年」病逝！

關鍵字：

華爾街金融股票美國北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

他瘋越式洗頭！2週後癢到爆　「通通都黴菌」醫一看傻了

新北人妻看診遭性侵！老公在外苦等

蕭敬騰岳父林光寧病逝！Summer：我沒有爸爸了

羅志祥驚喜「合體舊愛」太狂！　「性感黑bra看光」狂扭辣爆了

澳洲恐攻案增至16死11命危！　槍手身份曝：爸遭擊斃、兒重傷

今晚再急凍！　下波變天時間曝

移工帶國中妹回宿舍3P　挨告下場曝

屋主開價1100萬　「斡旋850萬」他懊惱了

共艦喊「中國台灣飛機」！無線電突傳1句...網全嗨翻

腹腔有10公斤腫瘤！醫開刀驚見「足月男胎」

美股科技股崩盤警訊　台灣AI供應鏈恐迎震撼教育

早上洗澡還是晚上洗澡好？專家給建議

古巴對台不友善！我國用龍蝦進口制裁

三商巧福「超重瓷湯匙」用30年　真相曝光網讚爆

16歲愛女命喪火窟…保全爸上大夜逃死劫

更多

最夯影音

更多
操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！
羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面