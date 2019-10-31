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印度最暖YouTuber「阿公廚房」Reddy爺爺過世　「煮飯＝辦桌」餵飽貧童孤兒

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▲▼印度YouTuber「阿公廚房」主廚雷迪爺爺（Narayan Reddy）過世。（圖／翻攝自YouTube／Grandpa Kitchen）

▲印度YouTuber「阿公廚房」主廚雷迪爺爺（Narayan Reddy）過世。（圖／翻攝自YouTube／Grandpa Kitchen）

記者吳美依／綜合報導

印度知名網紅雷迪爺爺（Narayan Reddy）總是親自烹調超大份量的餐點，分送給需要的兒童，想要餵飽所有貧窮或沒有親人的孩子，他的Youtube頻道「阿公廚房」（Grandpa Kitchen）自從2017年創立以來，已經累積680萬粉絲。官方頻道30日宣布，這一名慈祥、溫暖的老人家已經離世，享壽73歲，消息一出，讓許多粉絲不捨，貼文哀悼。

官方頻道30日釋出影片，回顧「阿公廚房」創辦以來的點點滴滴，以及「主廚」雷迪爺爺最後的時光與喪禮，向粉絲們宣告這一項消息，也代表一種正式的「告別」。據了解，內容並沒有提及雷迪爺爺為何過世。

全世界許多粉絲紛紛發文，表示哀悼，「我的心都碎了。」、「他為人們樹立一個典範，告訴大家『起頭永遠不嫌晚』。」、「他是孤兒們的聖誕老人！」、「他會永遠活在我們的心中！」、「上帝召回了生活在地球上的天使。」、「他現在一定在天堂了，我真的非常想念他！」

根據Latestly News報導，雷迪爺爺喜歡烹調超大份量的的美味佳餚，「辦桌」分送食物給孤兒或者貧童。他總是面帶微笑，利用有限的英文能力，解釋食譜與步驟，從雞肉捲、薯條、甜甜圈、漢堡到印度香飯（Biryani）都非常拿手，每部影片開頭的招牌開場白「愛，關心，分享，這就是我的家庭」，更成為680萬粉絲的共同記憶。

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