烤肉買食材！好市多結帳人潮「一車5千↑」普遍萬元　他驚呆：台人很有錢嗎

▲原PO到好市多採買烤肉食材。（示意圖／記者張一中攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

好市多（Costco）偌大的購物空間、各種高CP值商品深受台灣民眾喜愛。一名網友發文表示，他中秋節到好市多採買烤肉食材，光停車就排很久，進到賣場發現肉品區幾乎都用搶的，但仔細一看會發現一盒要價3、4千，「結帳5千算少了，1萬以上比比皆是」，讓他直呼「逛好市多會覺得台灣人真的很有錢嗎？」

這位網友在PTT的Gossiping板上問卦，「逛好市多會覺得台灣人真的超有錢？」文中表示，中秋節要烤肉，他就到好市多採買食材，「光停車要排好久才有位子，牛肉區用搶的一盒3、4千，頂級牛肉更是賣到缺貨」，隨便買一買都5千起跳。

請繼續往下閱讀...

原PO說結帳時，看到大家都是整車滿滿的，買5千塊的人算少，帳單1萬元以上的比比皆是，讓他直問卦「看一個城市基礎建設就能知這城市繁榮還是落後，看賣場消費能力就能知這國家有不有錢，逛好市多會覺得台灣人真的很有錢嗎？」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲好市多深受台灣民眾喜愛。（圖／記者謝婷婷攝）

看到貼文後，就有網友說，「就是窮才要去大賣場買CP值高的啊」、「牛肉單價便宜烤肉用量又大，當然去那買」、「台灣人對吃的其實很敢花」、「又不是天天吃，一個中秋節烤個肉不過份」、「好市多便宜CP值高，有錢還不至於吧」、「我家兩個月去採購一次，大概都1萬-2萬，很正常啊！」

還有人認為，「與其說『有錢人』很多，不如說是『中產階級』很多」、「一堆自己有錢卻喊窮」、「看好市多比較不準確，有些特價比外面便宜」、「台灣人存款中位數是200萬，你覺得呢」、「這很正常吧？要說多有錢也還好，量大當然就錢多啊」、「M型化社會，到那種地方當然是小康家庭比較多啦！」

►韓國直送！買三盒送三片保濕面膜組，特惠價899元

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！