中秋連假「國軍暖男」國道護送換胎　八軍團將公開表揚

▲八軍團將公開表揚「國軍暖男」。（圖／陸軍第八軍團提供）



記者林銘翰／台北報導

一位網友趁中秋連假開車出遊時在國道爆胎，恰巧遇到所屬陸軍裝甲564旅中士的趙廷主動上前幫忙護送、換輪胎，事後讓她心懷感激發文，趙廷的陽光外型讓許多網友大讚是「國軍驕傲」。陸軍第八軍團14日表示，對於趙廷中士的熱心義舉，充分展現出國軍「愛民助民」的精神，足堪表率，值得官兵效法與學習，單位將公開表揚其義行。

八軍團指出，所屬陸軍裝甲564旅趙廷中士於13日16時許，完成招募任務返家途中，行經國道3號關廟交流道路段，發現路邊有一輛爆胎車輛待援，趙士考量爆胎車輛久停在國道上恐會肇生危險，第一時間即先護送民人及車輛下交流道，而後協助輪胎的更換；此舉讓受惠民眾發佈至社群媒體，讚譽趙士充分發揮「軍愛民、民敬軍」的優良典範。

八軍團表示，對於趙廷中士的熱心義舉，充分展現出國軍「愛民助民」的精神，足堪表率，值得官兵效法與學習，單位將公開表揚其義行。

趙廷則表示，他認為這個舉動其實沒有什麼大不了，只是盡到他能力範圍內的事，沒想到獲得媒體關注，能夠幫助別人他覺得很開心，也強調自己是國軍的一份子，保護國家、愛護百姓正是軍人的天職。

▼八軍團將公開表揚「國軍暖男」。（圖／陸軍第八軍團提供）

