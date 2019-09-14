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助學童圓夢　獅子會中秋節致贈台南麻豆安業國小獎學金　

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▲麻豆獅子會與帝王獅子會舉「中秋情、獅子心、為偏鄉學生裝上夢想的翅膀」關懷偏鄉學童聯歡晚會，致贈獎助學金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲麻豆獅子會與帝王獅子會舉「中秋情、獅子心、為偏鄉學生裝上夢想的翅膀」關懷偏鄉學童聯歡晚會，致贈獎助學金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國際獅子會300-D1區台南市麻豆獅子會與帝王獅子會，在中秋節聯合舉辦關懷偏鄉學童的「中秋情、獅子心、為偏鄉學生.裝上夢想的翅膀」聯歡晚會，除了讓小朋友歡度中秋節，也致贈麻豆區安業國小3萬元圓童夢獎助學金，場面溫馨熱鬧。

安業國小的舞獅團帶來「祥獅獻瑞、鑼鼓撼天」的開場表演揭開中秋節晚會序幕，接著由武術社表演「武出安業、柚出精彩」剛柔並濟，獲得與會人員熱烈的掌聲。

▲麻豆獅子會與帝王獅子會舉「中秋情、獅子心、為偏鄉學生裝上夢想的翅膀」關懷偏鄉學童聯歡晚會，致贈獎助學金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

麻豆獅子會會長顏雍哲表示，位於麻豆地區偏南邊的安業國小，屬於教育部偏遠小學，創校至今已經有99年歷史，校園內有3顆珍貴的百年老樹，學校為了打造多元適性的教育環境，開辦了各式的社團，有古箏、舞蹈、直笛、武術、舞獅戰鼓、書法、烏克麗麗等10多個社團，也為了落實教育的公平，照顧弱勢的孩子，開辦課後照顧班，進行補救教學，目前學校人數從100年的38人成長至今的119人。

安業國小在校長陳宏吉帶領下與全校最年輕的教師團隊及熱心付出的家長會，打造出偏鄉學校的活力創新及優質的學習環境，讓需要照顧的小朋友可以得到同樣公平的資源，讓學童們，可以裝上夢想的翅膀，迎向圓夢的世界。家長會長林俊男及學生林揚翰也上台，特別感謝麻豆獅子會與帝王獅子會等單位籌辦這次的活動。

▲麻豆獅子會與帝王獅子會舉「中秋情、獅子心、為偏鄉學生裝上夢想的翅膀」關懷偏鄉學童聯歡晚會，致贈獎助學金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育是國家最大的根基，麻豆獅子會會長顏雍哲，也是下營國中及東興國小兩所學校的家長會長，任內關心校務及學習需求，熱心教育，在顏會長的號召響應下，為了落實獅子會的五大志業之一，與輔導子會帝王獅子會李東源會長大力支持下，聯合舉辦這場活動，並號召熱心企業、個人及獅友捐款，共襄盛舉，達成這次圓夢獎助學金捐贈活動。

麻豆獅子會會長顏雍哲及帝王獅子會會長李東源表示，教育是國家的根本，有公平的教育資源，優良的學習環境，讓學童得到更好教育，是大家共同的責任，在教育資源不足下，期許在這次活動下，能夠帶給更多學習資源，也共同期許，給孩子一個夢想的翅膀，飛向璀璨的未來。

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