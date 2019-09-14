影／中秋節買吐司！老闆燦笑「烤肉齁~」...眼鏡哥秒心酸　苦主們相認淚崩

網搜小組周亭瑋／綜合報導

近年來中秋節這天，許多人不想大費周章辦烤肉，改為餐廳慶祝，但還是有大票朋友為求應景，採買、備料、生火通通自己來。一名男網友昨天去買白吐司，老闆見狀熱絡招呼，笑說「烤肉齁！」然而實情令人心酸，他也不禁哀怨喊，「走出麵包店都是烤肉香，超慘。」

▲這包白吐司不是拿來夾肉的。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

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男網友昨日在「爆廢公社公開版」發文表示，「世界上最遠的距離就是，今天中秋節而我卻腸胃炎。」那時，他到麵包店買一包白吐司，結果老闆誤以為，他是要買來配肉的，於是親切地笑說，「烤肉齁！」

▲現在烤肉香對他來說是種煎熬阿。示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

不料，一席話瞬間戳中痛處，他眼神死地回道，「是腸胃炎......。」而老闆聽完十分同情，忍不住感嘆「扣憐ㄟ囡仔。」對此，網友們紛紛回應，「可憐的孩子」、「其實肉片燙熟後再夾吐司，也是可以過中秋節的」、「老闆講那句好感人，感覺他感同身受」。

而po文也釣出一些同病相憐的朋友，趁機留言取暖，直呼「沒事...我從生日前一天住院到現在，還在醫院過」、「版主安慰到我了，謝謝」、「哈哈跟我差不多慘，今早去85買吐司，店員也以為要烤肉用，結果我是要低渣飲食（大腸鏡）」、「更悲催的是，去麵包坊要買白麵包，發現裡面都在排隊買月餅，結果進去才知道白吐司今天沒賣」。

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