馬英九穿吊嘎秀肌肉　炸二頭肌慶祝：中秋節快樂…雙臂刺青成亮點

▲馬英九在臉書上曬肌肉照。（圖／翻攝自馬英九臉書）



記者柯振中／綜合報導

前總統馬英九13日在臉書上貼出了吊嘎肌肉照，大秀精實的好身材，同時曬了手上的「2108」刺青，祝福眾人「中秋節快樂」。貼文發出後，許多人紛紛在下面稱讚，「帥只是一個字，卻跟了你一輩子！」

前總統馬英九擺脫早前被韓粉噓下台的陰霾，13日在臉書上曬出肌肉照，不但笑容滿面，一身精實的肌肉也被吊嘎（背心）凸顯出來，更令人意外的是，馬英九粗壯的雙臂還印有「2108」字樣的「刺青」，看起來相當陽光、快樂。

馬英九還表達了佳節祝福，希望各位網友「中秋節快樂」。他也同時解釋，其實手上的「2108」是「偽刺青」，並不是真的在身上紋身。

▲馬英九似乎一掃被韓粉噓下台的陰霾，在臉書上貼文。（圖／記者李毓康攝）



貼文發出後，許多網友紛紛留言，「帥只是一個字，卻跟了你一輩子」、「中秋快樂，依然帥氣的馬哥」、「馬總統，身材好棒棒，中秋節快樂」、「看起來很壯～祝馬總統中秋節快樂」。

此外，也有人在下面安慰，「中秋節快樂，那些不快樂的事情丟在腦後，心就靜，快樂永在」、「馬總統中秋節快樂，甩掉一切不愉快的事」、「馬總統中秋節快樂，最有雅量的好總統」。

除了眾多網友的打氣、留言，前立法委員高思博也在回應，「中秋節愉快～～總統依舊帥氣，但思博身材已經回不去了」，祝福馬英九的同時，也順便調侃自己，讓許多人接著回應，「馬總統以後輔選不會再忘記你的名字了，哈哈哈。」

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