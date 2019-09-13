中秋八大禁忌！媳婦剛生完小孩「第一次聽到」…被婆婆警告忌賞月

網搜小組／許力方報導

中秋節月圓人團圓，為中國三大節慶之一，但民俗中也有很多規矩不能亂來。有網友「媽媽」就在論壇發文，自己剛生產完，正適逢中秋，婆婆就特別提醒她幾個禁忌，包括身體弱或流產、生育過、男性「不要賞月」，因舊時漢族禁忌，「男不拜月，女不祭灶」，男子多不叩拜月亮，因月亮屬於太陽，月神嫦娥是女性，所以由婦女拜月。

▲中秋賞月有禁忌。（圖／資料照）



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中秋祭月是中國古老習俗，《禮記》中記載，「天子春朝日，秋夕月。朝日之朝，夕月之夕。」指的就是晚上祭祀月亮，後代逐漸將轉變為賞月、拜月，其中也有幾個禁忌，清朝富查敦崇《燕京歲時記》就寫到，中秋節「惟供月時男子多不扣拜。故京師諺曰：『男不拜月，女不祭灶。』」古時傳統男生多不會拜月。

有網友媽媽就在「媽咪拜」親子平台以「99%的人都不知道的中秋節賞月禁忌」為題發文，提到中秋賞月也有禁忌，因為才剛剛生完小孩，就遇到秋節，婆婆就告知了有幾種人不能賞月，讓她驚呼「我也是婆婆今年跟我說我才知道的」，還提醒女性，賞月不可去陰森地方，且忌頭髮遮額頭，許多媽媽們紛紛留言「完全都不知道」、「第一次聽到有禁忌」。

事實上，「中華民國星相學會」就整理了中秋八大禁忌，包括：

一、男不拜月－

俗謂月亮屬於太陽，月神嫦娥是女性。所以只能由婦女（包括女孩）拜月。

二、忌身體弱、體質差的人賞月－

近時身體很弱的人，不宜在野外賞月、拜月。若最近流過產或者生育過寶寶，也不宜賞月，即使在家中的陽台也最好不看月亮。

三、忌失意、運勢弱的人賞月－

最近失意者，比如官場不順、生意虧本、倒霉事情接踵而來者，務必不要賞月。

▲中秋月圓人團圓。（資料照／記者湯興漢攝）



四、忌剛剛搬家，而又沒有「鬧房」的人賞月－

最近剛剛搬家，而搬家後沒有「鬧房」，或者自己覺得搬家後身體、運勢等不好者，謹慎賞月。

五、忌頭髮遮額頭－

女子務必將自己的額前頭髮捋向後邊或者兩側，千萬不要讓額頭被頭髮遮住，因為這是你的神燈所在。

六、忌出門前或者回家後不燒香－

出門前燒香可以確保出行平安，回家後燒香則是表示答謝，為今後一年的出行平安祈福。

七、忌果餅不圓－

當中秋的月亮掛上時，人們設壇燃香，陳列月餅瓜果等拜月亮。每家會向有月光之位在月出時供拜，拜祭完畢後，焚燒月光紙，擺下供月食品，然後分給家人，中秋節全家應聚在一起吃月餅，月餅又稱為「團圓餅」，吃了能使全家不離散，為了團圓祭月的果餅必須是圓的，即使把瓜果月餅切開來也必須是月牙瓣的蓮花狀。

八、忌吃亂月餅－

俗語說「吃亂了月餅死公公。」新媳婦如果婚後第一年在婆家過中秋節的話，就要一連幾年都要在婆家過中秋節；如果婚後第一年是在娘家過中秋節的話，那就要一連幾年在娘家過中秋節。如此可避免吃亂月餅，避免公公發生不測。

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▼中秋節全家應聚在一起吃月餅，月餅又稱為「團圓餅」。（圖／資料照）

