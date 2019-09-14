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「收3千太貴嗎」酒醉哥爆吐！運將「一整天掛蛋」清到崩潰　網：日本7200

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▲酒醉哥爆吐！運將「一整天生意停擺」清到崩潰　淚嘆：收3000太貴嗎。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲座椅、腳踏墊都中槍。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

記者周亭瑋／綜合報導

中秋節烤肉團聚，當然少不了酒水助興。一名小黃司機今早碰上酒醉乘客，對方在車上一陣猛吐，不僅瀰漫著濃烈惡臭，皮椅踏墊也全遭殃，而他光清理就快崩潰了，還得被迫停擺一整天的生意。

運將在「爆廢公社二館」訴苦道，「中秋節您烤肉很爽，中秋節您喝酒很爽，中秋節您吐得很爽。有沒有想過您一吐，我一整天都不用做生意了。」

請繼續往下閱讀...

由於戰況激烈，原po除了清掉嘔吐物外，「中獎」的皮椅、腳踏墊、毛墊全都得徹底清理，就連他身上也殘留著對方的傑作，而整車令人作噁的氣味則遲遲未散去。

▲▼ 計程車,排班,車資,小黃。馬賽克(新logo)（圖／記者張一中攝）

▲運將們賺的也是辛苦錢啊。（圖／記者張一中攝）

運將感嘆，雖然車上備有垃圾袋，甚至連漱口水都有，況且只要乘客告知想吐，他停在路邊等都沒差，但現實情況往往難以控制，對方連說都沒有就出來了，「真的臭到不行，我自己聞著嘔吐味開回家。為了生計...有時候只能硬著頭皮，一言難盡」，同時他也忍不住問，「收3000真的太貴嗎？」

對此，網友們紛紛回應，「太便宜了，這個至少還要室內除臭阿」、「中秋節要加倍好嗎」、「我朋友在日本計程車吐過，清潔費25000日幣（約新台幣7280元）」、「太少，而且這個很難清」。

而運將們也心有戚戚焉，直言「遇到這種真的是......，讓你清到不要不要的，還爆臭又不能載客，準備再多袋子都沒用，給他袋子還硬要吐在車上的也有。3000真的最低價了，不然叫客人自己清啊」、「小美容都不只3000了，一天下來的營業額，加上要再清，3000便宜他了啦」。

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