14歲女孩「臉被磚頭打凹」腦漿溢出後性侵！　蓋粉紅寶寶毯棄屍外婆家

▲南非14歲少女潔妮卡被磚頭砸到腦漿液出,生前還遭到性侵。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者吳美依/綜合外電報導

南非開普敦亨氏公園(Heinz Park)發生一起驚悚命案,14歲少女潔妮卡(Janika Mallo)於8日早上被發現陳屍在外婆家的院子,頭部被一塊混凝土重擊,「腦漿從頭骨中溢出」,褲子也被褪到腳踝處,生前疑似遭遇性侵。《鏡報》報導,當地警方已定調謀殺案,調查後逮捕2名惡名昭彰的幫派分子。

