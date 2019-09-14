英下議院議長砲轟強生像在「搶銀行」　放話全力阻止無協議脫歐

▲英國國會下議院議長貝爾考（John Bercow）批評強生像在「搶劫銀行」。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

英國下議院議長貝爾考（John Bercow）於12日出席倫敦賓漢（Bingham）年度演講時表示，如果政府堅持「藐視法律」，將會讓國會動用「額外的程序創造力」來阻止一切違反「阻止無協議脫歐」法案的可能性，還把首相強生（Boris Johnson）強硬脫歐的態度比喻為「搶劫銀行」，「為社會樹立最糟糕的榜樣。」

貝爾考認為，強生不應該忽視法案的要求，拒絕延長《里斯本條約》第50條，「有人可能認為，應該要有尊嚴地盡快離開歐盟，就像是保證偷來的錢會立刻捐給慈善機構，就藉口搶劫銀行。」他指出，如果政府依然故我，國會「將會想要強迫斬斷這種可能性」，在必要時刻動用「額外的程序創造力」，「現有法規文書限制和時鐘的滴答響都不能阻止，來解決吧，鮑里斯！」

▲貝爾考（John Bercow）宣布會在10月31日以前下台。（圖／路透社）

根據了解，貝爾考已經擔任下議院議長長達10年，9日宣布將在10月31日脫歐大限以前辭職下台。他批評，大家都對於強生不遵守法律的舉動感到「震驚」，此舉成為社會最糟糕的範例，「如果我的態度至今仍然模稜兩可，讓我把話說清楚。不論什麼時候，脫歐的唯一形式，都只能是下議院明確支持與贊同的脫歐。」

綜合外媒報導，強生要求國會關閉5周，直到10月14日才能重啟，引發民間與政界強烈反彈，他表示「絕對沒有」欺騙、誤導女王，外界批評「毀壞民主」簡直是「胡說八道」，稱政府將會準備好無協議脫歐。

▲英國首相強生（Boris Johnson）脫歐立場強硬，遭致國內反彈。（圖／路透）

蘇格蘭高等法庭11日裁定，關閉國會已經違法，愛丁堡高等法院也一致認為，此要求出於「阻撓國會的不恰當目的。」但是，倫敦高等法院上週駁回倡議者吉娜米勒（Gina Miller）的上訴，指出此案是「純粹政治」行動，因此「不應該由法院審理」。

倫敦當局日前在國會要求之下，公布《黃鵐文件》，報告中合理評估無協議脫歐以後可能面臨的最壞狀況。根據文件，此舉可能導致特定種類新鮮食物減量、關鍵原料供應短缺、食物與燃料價格上漲、藥品和糧食供應中斷或漲價、貨運延誤等等，將會「不成比例地」影響低收入族群，甚至有可能出現公共秩序混亂。