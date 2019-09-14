「因為你媽老了」　16歲文靜妹慘遭生父多次性侵...怕破壞家庭隱忍3年

▲受害者自16歲起就遭狼父性侵猥褻，圖內女子非本文當事人。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港一名從事殯葬業的46歲男子，涉嫌多次性侵當時才16歲的小女兒靜靜（化名），更在行惡前稱「因為你媽老了」。靜靜雖然有向姐姐和老師提及，但因怕破壞家庭而不肯報警，隱忍長達3年後，於去年在姐姐鼓勵下揭破事件。案件昨（13）日在香港高等法院開審，狼父否認非禮、強姦及企圖強姦等7罪。

據《香港01》報導，現年46歲的狼父被控於2015年6月至2018年9月11日期間，5度非禮自己性格文靜的幼女，亦曾強姦及企圖強姦她。回顧第一次犯案，當時只有16歲的靜靜在房間內溫習，隨後趴在桌上睡著，狼父進屋後先是一陣亂摸，隨後性侵得逞，最後是聽到長女按門鈴才停下。

之後狼父多次性侵幼女，更曾說「看過外國好多父女都可以一起」、「因為你媽老了」、「給我進去好不好」等惡言，造成靜靜身心受創。兩年後，靜靜參加在學校訓練營時突然情緒失控，將被性侵一事告知老師，校方得知事件後，一直勸其報警，但靜靜擔心母親不相信，又怕會令家庭破裂，所以一直隱忍。

後來，靜靜的長姐看到妹妹睡覺時會偷偷哭泣，查問後才得知真相，但靜靜仍因不想破壞家庭，拒絕報警。直到去年9月，狼父再次在家中向已經19歲的靜靜伸出「魔爪」，隔天向姐姐傾訴時，在其耐心勸說下，終於決定報案。案件昨日在香港高等法院開審，但狼父否認非禮、強姦及企圖強姦等7罪。

▼ 案件仍在審理中。（圖／翻攝自香港司法機構）