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義大利「摩德納的戀人」2男緊緊牽手合葬　考古學家：可能是同袍

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▲▼義大利摩德納（Modena）墓穴2具男性遺骸手牽手下葬。（圖／翻攝Nature@Enamel peptides reveal the sex of the Late Antique ‘Lovers of Modena’）

▲考古團隊發現「摩德納的戀人」是2名男性牽手合葬。（圖／翻攝Nature,Enamel peptides reveal the sex of the Late Antique ‘Lovers of Modena’

記者吳美依／綜合外電報導

義大利北部的摩德納（Modena）一座墓穴2009年出土2具緊緊牽手的骨骸，被學者稱為「摩德納的戀人（Lovers of Modena）」，波隆那大學考古團隊近日利用最新技術，發現2名死者都是男性。研究第一作者里科盧格利（Federico Lugli）表示，世界各地都曾出現「牽手合葬」現象，但第一次見到死者是相同性別，推測他們可能是軍中同袍或有血緣關係。

BBC報導，義大利考古團隊2009年剛發現「摩德納的戀人（Lovers of Modena）」時，由於遺骸保存狀況不佳，儘管連續數次嘗試基因分析，仍然無法重建、確認性別。

波隆那大學團隊利用牙齒琺瑯質中蛋白質成分，發展出新技術，檢驗後宣布2名死者都是男性，這一項發現深刻影響考古學家對於墓葬禮儀的認識，分析技術也具有突破性，研究成果11日發表於科學期刊《自然》（Nature）。

Researchers have found that a couple of skeletons known as the Lovers of Modena - because they are holding hands - were both men.

BBC News India 發佈於 2019年9月12日 星期四

里科盧格利接受Rai News 24採訪時表示，2具骨骸可以追溯到西元4至6世紀，「目前沒有其他類似的案例。過去被發現的墓葬中，也有許多伴侶手牽手下葬 ，但都是一名男性和一名女性，摩德納墓穴中2人的關係仍是一個謎團。」他推測，死者可能是兄弟、表親或者同袍，由於同一區域內其他遺骸有創傷痕跡，顯示死前經歷暴力衝突，因此這一座墓穴也許是戰場墓地。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

根據《衛報》，2人手牽手甚至擁抱下葬，並不是一件稀奇的事情，義大利北部曼圖阿省（Mantua）曾發掘出6000年前「瓦達洛（Valdaro）的戀人」，希臘、土耳其、羅馬尼亞跟西伯利亞也都有類似案例，但是上述遺骸全都是一男一女合葬。

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