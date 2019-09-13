俄女遇緝毒…被搜出白粉嚇哭　「特種部隊」突扯面罩下跪大吼：嫁給我！

▲安娜絲塔西亞突遇特種部隊緝毒嚇哭，圖為俄羅斯反恐特種部隊。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

俄羅斯一名女子安娜絲塔西亞（Anastasia）從機場回家，一群身穿黑色制服、全副武裝的「特種部隊」突然衝出來盤查，她被搜出一包不屬於自己的「白色粉末」，嚇得快要哭了。此時，其中一名隊員追問到一半，猛然扯下面罩、單膝跪下，大吼「嫁給我吧」，竟是男友歇爾蓋（Sergei）。

安娜絲塔西亞飛抵聖彼得堡時，收到男友傳訊息通知無法前往，因為工作上突發狀況，所以安排另一名朋友來接送。她坐上友人的車，快要回到公寓時，卻有一台窗戶全部塗黑的小巴士衝出來，擋住去路，一群戴著面罩、全副武裝的特種部隊跳下來，把駕駛抓走，展開「緝毒行動」。

'Freeze... and marry me!' - Russians who propose at gunpoint https://t.co/isxBlwsryQ — BBC News (World) (@BBCWorld) September 12, 2019

特種部隊將安娜絲塔西亞帶到車旁，在後車廂四處翻找，竟從行李中發現一袋未知的「白色粉末」，此時一名似乎是便衣警探的女人轉過頭宣布，「妳涉嫌運輸、供應禁管藥物！」嚇壞的女子臉龐慘白，乾笑解釋，「你們一定搞錯了，那不是我的」，卻被其他男性隊員大吼，「不然是誰的？玩夠了沒？」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

其中一名隊員打開一個包裹，拿出粉紅色小盒子，問「這是什麼？」安娜絲塔西亞已經嚇到快要哭了，哽咽回答「我不知道」，對方卻突然單膝跪下，扯掉面罩大吼，「嫁給我！」原來就是臨時缺席的男友歇爾蓋。