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俄女遇緝毒…被搜出白粉嚇哭　「特種部隊」突扯面罩下跪大吼：嫁給我！

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▲▼俄羅斯反恐特種部隊。（圖／達志影像／美聯社）

▲安娜絲塔西亞突遇特種部隊緝毒嚇哭，圖為俄羅斯反恐特種部隊。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

俄羅斯一名女子安娜絲塔西亞（Anastasia）從機場回家，一群身穿黑色制服、全副武裝的「特種部隊」突然衝出來盤查，她被搜出一包不屬於自己的「白色粉末」，嚇得快要哭了。此時，其中一名隊員追問到一半，猛然扯下面罩、單膝跪下，大吼「嫁給我吧」，竟是男友歇爾蓋（Sergei）。

安娜絲塔西亞飛抵聖彼得堡時，收到男友傳訊息通知無法前往，因為工作上突發狀況，所以安排另一名朋友來接送。她坐上友人的車，快要回到公寓時，卻有一台窗戶全部塗黑的小巴士衝出來，擋住去路，一群戴著面罩、全副武裝的特種部隊跳下來，把駕駛抓走，展開「緝毒行動」。

特種部隊將安娜絲塔西亞帶到車旁，在後車廂四處翻找，竟從行李中發現一袋未知的「白色粉末」，此時一名似乎是便衣警探的女人轉過頭宣布，「妳涉嫌運輸、供應禁管藥物！」嚇壞的女子臉龐慘白，乾笑解釋，「你們一定搞錯了，那不是我的」，卻被其他男性隊員大吼，「不然是誰的？玩夠了沒？」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

其中一名隊員打開一個包裹，拿出粉紅色小盒子，問「這是什麼？」安娜絲塔西亞已經嚇到快要哭了，哽咽回答「我不知道」，對方卻突然單膝跪下，扯掉面罩大吼，「嫁給我！」原來就是臨時缺席的男友歇爾蓋。

▲▼男友,男人,愛情,追求,交往,求婚。（圖／翻攝自pixabay）

▲俄羅斯近年興起「極端求婚」商機，與傳統印象中浪漫求婚大不相同。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

歇爾蓋是唯一一名在執法單位工作的人，有了求婚的構想以後，詢問俄羅斯聯邦安全局（FSB）卻被拒絕，後來才找上「特種部隊秀（Spetsnaz Show）」，花費3萬盧布（約為新台幣1.4萬元）完成求婚，並拜託朋友充當駕駛、配合演出，「工作人員可能會做得太過火，以至於破壞一些東西，他們會變得很恐怖！」

安娜絲塔西亞事後坦言，一開始真的嚇破膽，可是也沒有生氣太久，「真的太可怕了，我從來沒有遇過這種事情。」歇爾蓋還開玩笑地說，如果女友真的持有這麼大量的毒品，「恐怕要坐牢20年呢！」

▲▼2019/08/03莫斯科示威，多人遭警方逮捕。（圖／路透）

▲心理學家索達托瓦認為，極端求婚顯示警察在俄羅斯人日常中扮演的角色，圖為俄羅斯警察。（示意圖／路透）

根據BBC報導，「特種部隊秀」的36歲創辦人羅金（Sergei Rodkin）表示，以前免費為朋友構想求婚企劃，沒想到創意發展擴大，2014年創立第一家「極端求婚」公司，現在已在俄羅斯各地開了14家分店，還出現許多競爭對手。他表示，如果客戶想要盡情發揮，價格沒有上限，還開玩笑地抱怨大家「缺乏想像力」，「他們都想要特種部隊行動，像是武裝逮捕和毒品。」

心理學家索達托瓦（Polina Soldatova）認為，極端求婚商機的出現，顯示了「警察」在俄羅斯人日常中扮演的角色，「幽默是一種對於社會現狀的回應，這些惡作劇也是一種接受事實的方法，維安部隊隨時會找上門，人們需要與現實和解的途徑。」

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