俄女遇緝毒…被搜出白粉嚇哭　「特種部隊」突扯面罩下跪大吼：嫁給我！

▲安娜絲塔西亞突遇特種部隊緝毒嚇哭,圖為俄羅斯反恐特種部隊。(示意圖/達志影像/美聯社)

記者吳美依/綜合外電報導

俄羅斯一名女子安娜絲塔西亞(Anastasia)從機場回家,一群身穿黑色制服、全副武裝的「特種部隊」突然衝出來盤查,她被搜出一包不屬於自己的「白色粉末」,嚇得快要哭了。此時,其中一名隊員追問到一半,猛然扯下面罩、單膝跪下,大吼「嫁給我吧」,竟是男友歇爾蓋(Sergei)。

安娜絲塔西亞飛抵聖彼得堡時,收到男友傳訊息通知無法前往,因為工作上突發狀況,所以安排另一名朋友來接送。她坐上友人的車,快要回到公寓時,卻有一台窗戶全部塗黑的小巴士衝出來,擋住去路,一群戴著面罩、全副武裝的特種部隊跳下來,把駕駛抓走,展開「緝毒行動」。

