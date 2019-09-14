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「每人玩3分鐘！」4強盜威脅性侵女友　印尼少年抽刀殺人：關7年還好

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記者林瑩真／綜合外電報導

印尼一對情侶9日晚間相約散步談心，不料遇上4名強盜，不僅搶走了他們的手機、錢包等財物，更提出要性侵女孩的想法，少年一聽，當下氣得拿刀刺殺主嫌，其他3名強盜則落荒而逃。

綜合外媒報導，當時少年小札（ZA）與女友騎機車到校園內談心，突然一名33歲男子米斯南（Misnan）帶著另外3人上前，要小扎與女孩交出錢包及手機，同時把摩托車交給他們。

▲▼4強盜威脅性侵女友，印尼少年拔刀殺人。（圖／翻攝自YouTube／Cepat Bisa）

▲4強盜威脅性侵女友，印尼少年拔刀殺人。（圖／翻攝自YouTube／Cepat Bisa）

小札求情表示，摩托車是爸爸的，希望不要拿走，但米斯南看小札還討價還價，便加碼「借你女友玩一玩，每人3分鐘」，眼看米斯南步步逼近，為了保護身後發抖的女友，小札抽出放在摩托車中的巴冷刀（Parang，由馬來西亞土著製造，多使用於馬來群島），一刀刺死米斯南。

其他3人見米斯南倒地，隨即落荒而逃，而校工聽見聲響，原本要抓野戰的小情侶，卻目擊兇殺現場，馬上報警處理。警方到場，第一時間將女孩送醫，確認並無受傷後，將小札扣留，若罪行成立，小札恐要被判刑7年。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

報導指出，小札堅稱是對方圖謀不軌在先，不過證據指出，4人當時尚未有任何攻擊舉動，小扎還使用更大的刀具，恐怕是過度防衛。對方也稱，他們當下只是開玩笑，沒想到小札突然就抽刀殺人。

當被媒體問到，若是同樣的事再發生，是否還會拔刀，小札則回「7年很快就會過去，但被輪流性侵的陰影是一輩子的」；小札女友則表示，若小札真的入獄，會願意等他出來。

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