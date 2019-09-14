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愛心餐送到家竟2度性侵弱女　噁乾爹：手指無法刺激神經才義務幫助她快樂

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▲悲傷,難過,憂鬱,哭泣。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲董男假借送愛心便當，對弱智的小花進行性侵。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／綜合報導

台南1名經營便當店的董姓男子，利用送愛心餐到府的機會，2度對1名弱智女子性侵，事發後，董男辯稱女方跟男友分手，「想要做愛才會快樂，我這個當乾爹的就義務幫助」，但遭到法官駁斥。最高法院批董男利用女方不識人心險惡的弱點，以偽善面目滿足私慾，日前依2個加重強制性交罪合併判刑10年6月定讞。

判決指出，董男已婚、3名子女均成年，2016年間，利用經營便當店到府送愛心餐，而認識小花(化名)並得知對方是中度智能障礙者，董藉由「認乾女兒」的方式與她親近，同年5月間以送餐為由，在小花家對她性侵得逞，隔月又以同樣方式侵犯小花。

小花寫信向職能訓練老師求助「我有認一個乾爸，不過他會亂摸，他要給我做那個事情」、「老師，你可不可以幫我，我不敢了」等語。職能老師非常吃驚，代為報警，小花更交出預先保留遭性侵後擦拭的衛生紙送驗，確認留有董男的精子細胞。

董男辯稱僅用手指侵害對方遭小花反駁，才改口因小花當時失戀，脫光衣服主動向他求歡，他見乾女兒「想要做愛才會快樂，當乾爹的就義務幫助」，更表示是小花要求「手指無法刺激神經達到高潮」，他才配合不戴套性交，與對方發生2次性關係。

他辯稱，性交過程女方並無外傷，事後也沒拒絕他再來，仍繼續到他的便當店吃飯，2人更一起騎機車出遊，女方外表看不出有智障，「她忽然告我，我也很納悶」。董向法官求情，請求考量他年事已高、對女方提供飲食與金錢照顧，從輕量刑。

法官調查發現，董男在第1次性侵前幾天，曾因偷看小花洗澡被發現被潑水，又怎會轉變主動勾引董男性交，且醫院精神鑑定認為女方過去並無性經驗，僅從課堂習知男女之事，平時對性事沒特別興趣，也沒有自慰習慣。

職能訓練老師證稱，她曾問小花是否喜歡董男，遭小花強烈否認：「我不喜歡他！」，且小花生性膽小、怕說實話會被處罰，甚至出庭時，還擔心應答不符合法官期待而不敢出聲，經法官安撫才開口。

法官認，董男以乾爹自居，以愛心之名掩護，利用被害人綿軟可欺的弱點，違反意願並性侵得逞，事後還要求被害人一起出遊與繼續到店內用餐，製造合意假象，將女方當成洩慾工具。被害人至此後常惡夢難眠，整日驚恐擔心、不時恍神、人際互動更加退縮疏離，而董卻始終不認罪，一、二審均依2個加重強制性交罪合併判刑10年6月，最高院駁回董男上訴定讞。

★圖片為版權照片，由免費圖庫pixabay供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經免費圖庫pixabay許可，不得部分或全部轉載！

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