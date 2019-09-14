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CIA冷戰時期「間諜鴿子」偷拍任務解密！　海豚、烏鴉也是探員

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▲▼鴿子,鳥。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲CIA解密文件顯示，美國在冷戰時期曾訓練鴿子執行機密任務。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合報導

美國中央情報局（CIA）近期公布解密文件，揭露1960、1970年代冷戰時期訓練「動物」執行秘密任務的資訊，其中「間諜鴿子」的能力最為突出，不但可以偷拍到清晰的機密照片，還可以靠著本能從全然陌生的地方飛回家。除此之外，烏鴉學會把竊聽裝置丟到窗台上，海豚也被訓練蒐集蘇聯核子潛水艇的資訊。

▲▼鴿子,鳥。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲CIA發現，鴿子是最有能力的間諜。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

根據BBC，CIA於1970年代開始訓練動物間諜，行動代號「塔卡納（Tacana）」，把鴿子秘密運送到莫斯科，在鳥兒身上綁著最重僅達35克的自動拍攝相機，蒐集蘇聯境內「首要」的敏感地點情報目標。他們曾在一棟監獄和華盛頓海軍工廠上空測試，自動拍攝的140張照片中，將近一半可以清晰顯示人們散步、停車的模樣，甚至比當時間諜衛星捕捉到的影像更加清楚。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

BBC記者科瑞拉（Gordon Corera）以前曾到CIA維吉尼亞州蘭利（Langley）的總部採訪時任局長，在內部博物館中，看到一個身上綁著相機的鴿子模型，擺設在各種竊聽裝置跟間諜裝備中間。

▲▼美國海軍訓練寬吻海豚執行水中掃雷任務。（圖／翻攝自美國海軍官網）

▲CIA曾訓練海豚偵測蘇聯核子潛水艇，圖為美國海軍訓練寬吻海豚執行水中掃雷任務。（圖／翻攝自美國海軍官網）

文件透露，CIA也嘗試訓練其他動物。他們用紅色雷射光標記目標，引導烏鴉傳遞、取得小型物件，把竊聽裝置丟到門禁森嚴建築物的高樓窗台上。

佛州基韋斯特（Key West）一組團隊想要訓練寬吻海豚「滲透港口」，攜帶偵測設備，蒐集蘇聯核子潛水艇的聲音，或者周遭放射線與生化武器的痕跡，甚至試過讓海豚們在移動的船上領取、放置包裹，可是由特務充當訓練師的過程遇到許多困難。

▲▼ 烏鴉。（圖／免費圖庫pixabay）

▲烏鴉被訓練把竊聽裝置丟到高樓的窗台上。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

文中指出，探員們也經歷許多挫折，在訓練鳳頭鸚鵡（Cockatoo）的時候寫道，「我們完全不知道這種小動物有什麼可能性。」

根據了解，英國二戰時有一支鮮為人知的情報部門「軍情14處（MI14）」負責運作祕密鴿子行動，把鳥兒裝在容器中，用降落傘空投到被佔領的歐洲上空，有超過1000隻鴿子帶著機密訊息回來，包括德國V-1火箭發射地點，以及德國雷達站的細節資訊。

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