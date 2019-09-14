影／按摩師性侵女大生！「男友隔簾外」卻全程無呼救　警曝常見受害反應：全身痙攣

記者張靖榕／綜合報導

開封街女大生性侵案週五（13日）傳出後引起社會關注，不少人的問題是「為什麼僅隔一道拉簾，被害者卻不敢求救？」對此，警方指出，女性受害者遭遇類似情況，多會因為突然驚嚇過度出現肌肉僵硬或全身痙攣的狀況，導致無法出聲求救。

根據警方調查，女大生因身體不適，9日和男友一起到開封街一處養生館按摩。2人被安排在同一房間進行全身精油舒壓；然而阮姓按摩師替女大生服務時，卻以「男女有別」為由，拉上布簾將情侶倆隔開。

▲男友（左上）躺在一旁按摩，但女大生隔簾卻遭阮姓按摩師（右下）性侵。（圖／記者邱中岳翻攝）

起了色心的阮男在按摩中開始撫摸女大生雙腿，見到對方雙腿夾緊仍不罷休，用力扳開女大生雙腿當場性侵得逞。女大生當時驚嚇過度而不敢出聲求救，事後出現情緒不穩、精神恍惚的情況，直到隔天終於向男友哭訴。

警方獲報後意外查出性侵女大生的男子為越南籍逃逸移工，2014以工廠技工名義來台工作，早在2017年就該離台，但後續卻冒用台灣人身分，藏匿在養生館當技師。

阮姓按摩師坦承犯行，但強調雙方是兩情相悅才會發生關係。警方訊後，全案依強制性交移送地檢署，並通報移民署；檢方聲請羈押獲准。





▲全案依強制性交移送地檢署，並通報移民署；檢方聲請羈押獲准。（圖／記者林裕豐攝）

根據《自由時報》引述一名吳姓警官指出，多數女性受害者在事發當下沒有出聲求救，原因多為驚嚇過度導致肌肉僵硬或全身痙攣，加上這起案件性侵者為男性按摩技師，手臂強健有力，被害人一旦被壓制，求救會更加困難。吳警官提醒，到養生館按摩最好結伴同行，並在共同按摩室按摩，最好選擇女性技師，有不舒服要立刻要求停止。

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