川普襲委內瑞拉成範本？彭博：中國若攻台恐付出「烏克蘭級代價」

▲川普觀看美國在委內瑞拉的軍事行動。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

美國總統川普日前突襲委內瑞拉、並迅速逮捕總統馬杜羅，引發國際震撼，也讓外界關注，這是否為中國大陸國家主席習近平對台動武「開了先例」。不過《彭博》5日分析指出，無論川普行動是否具示範效果，北京若對台採取任何軍事行動，所需付出的政治、經濟與戰略代價，恐怕遠高於美國在委內瑞拉的作為。

對台動武恐引發「烏克蘭級制裁」

報導指出，美國能在「自家後院」逮捕南美國家領袖，且至今看似未付出重大國際代價，但中國若試圖奪取或封鎖台灣，極可能遭遇類似俄羅斯入侵烏克蘭後的全面西方制裁。這將對已深陷房地產泡沫與經濟放緩壓力的中國經濟造成沉重打擊，風險不可同日而語。

分析也提到，川普封鎖委內瑞拉石油，主要衝擊的是最大買家中國；但若台海爆發衝突，影響的將是台灣最關鍵的出口項目──全球最先進的半導體晶片。一旦晶片供應中斷，勢必引發全球供應鏈大亂，帶來比委內瑞拉事件更劇烈的國際反彈。

▲馬杜洛被押往紐約曼哈頓聯邦法院受審。（圖／路透）

專家：中共不能指望「零回應」

新加坡前外交部常務秘書考斯甘（Bilahari Kausikan）在臉書直言，中國不能指望對台動手卻不引發任何實質回應，「中國領導人不是賭徒，尤其當賭注攸關中共政權合法性時，更不會輕率冒險。」這番話被外界解讀為對北京的明確警告。

不過，也有學者認為，美國近期的行動反而可能在觀念上「鬆動國際紅線」。新加坡南洋理工大學學者蔡志祥指出，美國「綁架」外國領袖的行為，可能再次強化北京「強權即公理」的看法；卡內基國際和平基金會研究員趙通則認為，國際社會對美國行動的接受，恐讓北京相信，對台採取行動未必會遭到一致譴責。

▲中國國家主席習近平。（圖／路透）

北京強調「有自己節奏」 軍演累積經驗

總部位於北京的「全球化智庫」副主任高志凱則表示，中國在統一台灣議題上有自己的時間表、理由與方法，將依循自身步調與邏輯行事，不會因川普對委內瑞拉的行動而改變戰略方向。

儘管目前沒有跡象顯示共軍侵台迫在眉睫，但多名中國學者指出，北京正透過頻繁軍演累積實戰經驗。清華大學國際安全與戰略研究中心高級研究員、解放軍退役大校周波直言，台海並不存在「靜態現狀」，每一次挑釁與回應，都在不可逆地改變現狀，且是朝對中國有利的方向推進。