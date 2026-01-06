　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普襲委內瑞拉成範本？彭博：中國若攻台恐付出「烏克蘭級代價」

▲川普觀看美國在委內瑞拉的軍事行動。（圖／路透）

▲川普觀看美國在委內瑞拉的軍事行動。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

美國總統川普日前突襲委內瑞拉、並迅速逮捕總統馬杜羅，引發國際震撼，也讓外界關注，這是否為中國大陸國家主席習近平對台動武「開了先例」。不過《彭博》5日分析指出，無論川普行動是否具示範效果，北京若對台採取任何軍事行動，所需付出的政治、經濟與戰略代價，恐怕遠高於美國在委內瑞拉的作為。

對台動武恐引發「烏克蘭級制裁」

報導指出，美國能在「自家後院」逮捕南美國家領袖，且至今看似未付出重大國際代價，但中國若試圖奪取或封鎖台灣，極可能遭遇類似俄羅斯入侵烏克蘭後的全面西方制裁。這將對已深陷房地產泡沫與經濟放緩壓力的中國經濟造成沉重打擊，風險不可同日而語。

分析也提到，川普封鎖委內瑞拉石油，主要衝擊的是最大買家中國；但若台海爆發衝突，影響的將是台灣最關鍵的出口項目──全球最先進的半導體晶片。一旦晶片供應中斷，勢必引發全球供應鏈大亂，帶來比委內瑞拉事件更劇烈的國際反彈。

▲▼馬杜洛被押往紐約曼哈頓聯邦法院受審。（圖／路透）

▲馬杜洛被押往紐約曼哈頓聯邦法院受審。（圖／路透）

專家：中共不能指望「零回應」

新加坡前外交部常務秘書考斯甘（Bilahari Kausikan）在臉書直言，中國不能指望對台動手卻不引發任何實質回應，「中國領導人不是賭徒，尤其當賭注攸關中共政權合法性時，更不會輕率冒險。」這番話被外界解讀為對北京的明確警告。

不過，也有學者認為，美國近期的行動反而可能在觀念上「鬆動國際紅線」。新加坡南洋理工大學學者蔡志祥指出，美國「綁架」外國領袖的行為，可能再次強化北京「強權即公理」的看法；卡內基國際和平基金會研究員趙通則認為，國際社會對美國行動的接受，恐讓北京相信，對台採取行動未必會遭到一致譴責。

▲▼中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲中國國家主席習近平。（圖／路透）

北京強調「有自己節奏」　軍演累積經驗

總部位於北京的「全球化智庫」副主任高志凱則表示，中國在統一台灣議題上有自己的時間表、理由與方法，將依循自身步調與邏輯行事，不會因川普對委內瑞拉的行動而改變戰略方向。

儘管目前沒有跡象顯示共軍侵台迫在眉睫，但多名中國學者指出，北京正透過頻繁軍演累積實戰經驗。清華大學國際安全與戰略研究中心高級研究員、解放軍退役大校周波直言，台海並不存在「靜態現狀」，每一次挑釁與回應，都在不可逆地改變現狀，且是朝對中國有利的方向推進。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 0204 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／日本島根縣17分鐘內連6震！最大震度5強
快訊／日本6.2地震！　最大震度5強
蔡依林大巨蛋「最強後援蔡媽媽」！70歲凍齡美貌秒被認出
台股破3萬！財經專家嘆「5檔貢獻725點」：其它股票莊孝維？
快訊／委內瑞拉總統府周圍爆「激烈槍戰」
黃仁勳點名多個「台灣大廠供應鏈」　AI系統量產關鍵角色
房市核彈現形！　全台建商被迫停工

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／日本島根縣東部17分鐘內連6震！　氣象廳緊急開記者會

快訊／日本島根縣6.2地震！　最大震度5強

快訊／委內瑞拉總統府周圍爆「激烈槍戰」

中官員訪馬杜洛遇美出擊　急向北京發電報：完全出乎意料

委內瑞拉搜捕支持美國攻擊者　武裝民兵上街查手機

委內瑞拉頒布「緊急狀態」法令　搜捕美軍支持者

美石油巨頭沒人想去！　委內瑞拉「3大致命傷」曝光

神祕大戶「放空馬杜洛」狂賺1300萬！　美議員怒了：查內線

比照美捕馬杜洛？　日媒：共軍「斬首行動」模擬攻擊台灣總統府

黃仁勳經典皮衣升級了！　「鱷魚皮外套」網熱議

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

開春第一撞現場曝！王陽明開千萬改裝保時捷　一原因追尾前車

下一個委內瑞拉？ 川普點名3國「最好小心點」

媽媽驟逝…小嫻忍痛完成舞台劇　趕去見最後一面：謝謝妳生下我

籲美確保馬杜洛夫婦安全　陸：始終做拉美和加勒比國家好夥伴

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

快訊／日本島根縣東部17分鐘內連6震！　氣象廳緊急開記者會

快訊／日本島根縣6.2地震！　最大震度5強

快訊／委內瑞拉總統府周圍爆「激烈槍戰」

中官員訪馬杜洛遇美出擊　急向北京發電報：完全出乎意料

委內瑞拉搜捕支持美國攻擊者　武裝民兵上街查手機

委內瑞拉頒布「緊急狀態」法令　搜捕美軍支持者

美石油巨頭沒人想去！　委內瑞拉「3大致命傷」曝光

神祕大戶「放空馬杜洛」狂賺1300萬！　美議員怒了：查內線

比照美捕馬杜洛？　日媒：共軍「斬首行動」模擬攻擊台灣總統府

黃仁勳經典皮衣升級了！　「鱷魚皮外套」網熱議

聯發科每股配29元　填逾3成後翻黑陷貼息窘境

美國最新「中共攻台報告」　解放軍傷亡破10萬、4面向代價慘重

快訊／日本島根縣東部17分鐘內連6震！　氣象廳緊急開記者會

快訊／陳其邁終於說話了！譴責禽獸高官性侵少女...下令補破網

外觀像iPhone！男網購造型槍改造「摺疊式手槍」　差點騙過員警

快訊／基隆男到崁仔頂買魚！突身體不舒服　倒臥車內失去呼吸心跳

三星掌門人李在鎔逛北京商場　詢問馬桶行情...帶走一隻Labubu

快訊／日本島根縣6.2地震！　最大震度5強

《鋼鐵人2》米基洛克才遭趕離節目！　又被房東「起訴驅逐」

中和鐵皮倉庫「狂燒400平方公尺」！　環保局籲5區民眾緊閉門窗

王陽明新年出車禍..自責道歉！ 「誤判綠燈追撞前車」：會負責

國際熱門新聞

即／美國副總統范斯「住處遭襲擊」

馬杜洛拒認「美國4大指控」

川普開先例？彭博：習近平若動台代價更慘

委內瑞拉頒布法令　搜捕美軍支持者

6歲女童遭性侵　被扔下頂樓摔死

快訊／委內瑞拉總統府周圍爆「激烈槍戰」

路透：12艘委內瑞拉油輪「暗黑模式」出海

黃仁勳經典皮衣升級了！　「鱷魚皮外套」網熱議

川普放話美國接管　格陵蘭總理：夠了

道瓊升近600點叩關49000點　台積電ADR漲0.83％

五角大廈「披薩指數」突飆漲　超越委內瑞拉前夕

馬杜洛遭押美受審　瑞士啟動4年凍結令封鎖資金

控訴美軍冷血襲擊　委內瑞拉80人陣亡

保時捷出售Bugatti股份　埃及富翁入主

更多熱門

相關新聞

「積」情演出　一表看股價創新高4檔半導體ETF

「積」情演出　一表看股價創新高4檔半導體ETF

AI商機強強滾，帶旺今（5）日台積電（2330）股價繼續創歷史新高，尤其是高盛上調目標價到2330元，掀起主被動資金持續湧入台積電，盤中股價創下歷史新高1695元，台積電下周法說即將展開，本周一開始，法說行情已點火展開，帶動1月即將除息的4檔半導體ETF，包括新光臺灣半導體30(00904)、台新臺灣IC設計(00947)、群益半導體收益(00927)及國泰費城半導體(00830)等4檔，今日收盤再創歷史新高，除息前的市場申購熱潮已如火如荼引爆。

財經作家「靠1檔ETF」領到76.5萬股息　

財經作家「靠1檔ETF」領到76.5萬股息　

台積電飆天價！財經作家「曬ETF華麗陣容」爽翻天

台積電飆天價！財經作家「曬ETF華麗陣容」爽翻天

美國生產爆貴！台積電5奈米毛利率剩8%　比台製少賺54個百分點

美國生產爆貴！台積電5奈米毛利率剩8%　比台製少賺54個百分點

「台積電屌打0050！」不敗教主：送分題還要錯過？

「台積電屌打0050！」不敗教主：送分題還要錯過？

關鍵字：

台海局勢中國軍演川普行動國際制裁半導體

讀者迴響

熱門新聞

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

王俐人背債又爆離婚小7歲老公！　4年前男方廁所求婚

1400萬YTR Hamzy震撼宣布休息！　親口認了：做這個決定不容易

陸網紅被騙至「柬埔寨」遭打斷腿流浪街頭

打敗胡瓜、白冰冰！康康《綜藝一級棒》收視三連霸

小時候超冷「穿1物睡覺保暖」　會被阿嬤大罵

朴娜勑「車震」男伴是誰？昔激戰成勛「拔不出」

快訊／8級強風！　越晚越冷最凍時間曝

年輕人騎上陽明山　「冷到下不來」叫119

台劇女神低胸睡衣「北半球被看光」色誘出軌渣尪！

急凍4天！　挑戰跌破5℃首波寒流

補教老師「押孤支」　月薪35000翻到破億

房市核彈現形！　全台建商被迫停工

高院審判長撤銷柯文哲交保！男嗆「7天後回家」下場曝

雙北「24小時丟垃圾」免追車！神秘機台被讚爆

更多

最夯影音

更多
抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰
談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面