直播沒戴頭巾！狠父揪2兒子「榮譽處決」18歲女兒　法院重判30年

▲敘利亞裔少女萊安（Ryan）遭父親榮譽處決。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

荷蘭日前發生一起震驚社會的「榮譽處決」案，一名現年53歲的敘利亞籍父親，因不滿18歲的女兒生活方式「太過西方」還結交男友，竟夥同兩名兒子將女兒騙往荒野，將其綑綁並溺斃於沼澤。荷蘭法院近日做出判決，該名潛逃中的父親被重判30年徒刑，兩名共犯兒子則各處20年監禁。

18歲女兒生活「太西方」 全家竟聯手處決

根據《每日郵報》報導，這名53歲的父親哈立德（Khaled al Najjar）因不滿18歲的女兒萊安（Ryan）不遵守伊斯蘭傳統。檢方指出，萊安平時拒絕佩戴頭巾、使用社交軟體，且會結交男友。

這起殺機的導火線，疑似是一段萊安在TikTok上的直播影片，畫面中她沒戴頭巾且化著妝，此舉被家族視為「羞辱性的背叛」。調查顯示，萊安長期在家庭內部遭受恐嚇與控制，最終在全家人的合謀下慘遭毒手。

指甲縫留父DNA 18歲少女死前曾激烈掙扎

萊安於2024年5月22日失蹤，直到7天後才在萊利斯塔德（Lelystad）一處偏僻的自然保護區沼澤被路人發現。遺體被發現時全身被綑綁、嘴巴遭封住。

調查人員在萊安的指甲縫中發現了父親哈立德的DNA，顯示她在斷氣前曾與親生父親發生激烈搏鬥。

法院摘要指出，哈立德親手綑綁並勒昏女兒後將她丟入水中。檢方痛批，萊安在深夜被帶到完全與世隔絕的荒野，「在完全的黑暗中，她當時該有多麼恐懼。」

兩子稱受父命帶妹回家 法官不採信重判20年

哈立德在案發後數小時便潛逃出境，目前仍躲藏在敘利亞，被判處30年徒刑。他的兩名兒子，25歲的穆哈納德（Muhanad）與23歲的穆罕默德（Mohamed）也因協助犯案被裁定有罪。

儘管兩名兄弟辯稱是父親單獨行兇，且辯護律師主張，穆哈納德接走妹妹是為了讓她回家向父親道歉，並非謀殺。但法官認定，兩兄弟明知等待妹妹的是什麼，仍開車將她從鹿特丹載往荒野，在死亡過程中扮演關鍵角色，因此各判處20年徒刑。

在宣判現場，穆哈納德仍堅稱，「我會洗刷我的清白。」而哈立德雖曾寄信給媒體聲稱兒子是清白的，試圖頂罪，但檢方與法院根據通訊紀錄與證據，拒絕採信其說法。