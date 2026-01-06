委內瑞拉局勢大變！　諾貝爾和平獎得主：盡快趕回國

▲馬查多成功出逃，12月10日公開現身挪威奧斯陸，向支持者致意。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

隨著委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）被美國逮捕，該國未來成為全球關注焦點。委內瑞拉反對派領袖、2025年諾貝爾和平獎得主馬查多（Maria Corina Machado）表示，她計畫盡快返國，但也坦言自從去年10月10日得知獲獎後，至今沒有再跟川普通話。

58歲的馬查多因挺身對抗馬杜洛獲獎，去年12月「喬裝闖關」成功抵達挪威，雖來不及親自領獎，仍公開現身奧斯陸（Oslo），向支持者揮手致意，迄今依然待在歐洲。

馬查多5日接受《福斯新聞》節目訪問時，對美方行動表示歡迎，稱此舉是邁向「人類、自由與人性尊嚴的重大一步」。她表示，「我確實在10月10日諾貝爾獎宣布當天與川普總統通話，但此後就沒有聯繫」，被問及歸國計畫時堅定回應，「我計畫盡快回到家鄉。」

▲委內瑞拉副總統羅德里格斯出任代理總統。（圖／達志影像／美聯社）

▲流亡西班牙的委內瑞拉反對派領袖龔薩雷茲（Edmundo González）。（圖／達志影像／美聯社）

馬杜洛垮台後，副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）已宣誓就任代理總統。除此之外，未來領袖人選以反對派的馬查多及龔薩雷茲（Edmundo González）呼聲最高。

在2024年7月的大選中，馬查多被馬杜洛視為最大對手，遭法院剝奪參選資格，她轉而支持龔薩雷茲出馬競選，並且獲得壓倒性勝利。不過，馬杜洛無視民意，自行宣布勝選，並且殘酷鎮壓示威者，馬查多被迫展開躲藏的生活，龔薩雷茲也逃往西班牙尋求政治庇護。

《華爾街日報》消息指出，馬查多從委內瑞拉逃往挪威的行動，美國政府似乎涉入其中，不僅引薦專門從事撤離行動的私人承包商，還有2架美軍F-18戰機在其渡海航線附近盤旋。

不過，委國軍事行動落幕後，川普似乎對於跟馬查多合作的可能性興趣缺缺，3日稱「她在國內既沒有支持度，也缺乏足夠的尊重。」