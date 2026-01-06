　
    • 　
>
國際

委內瑞拉頒布「緊急狀態」法令　搜捕美軍支持者

▲▼委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）街上的示威群眾。（圖／路透）

▲委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）街上的示威群眾。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）遭美軍突襲逮捕並押往美國後，委國政府隨即宣布全國進入緊急狀態。根據週一（5日）正式公開的法令內容，委國警方已接獲高層密令，要求立即展開全國大搜捕，對象鎖定所有支持、宣傳美軍武裝攻擊的「親美人士」。

馬杜洛遭美軍活捉　委國警發動全國搜捕

根據《路透社》報導，依照這份自3日起生效、5日才對外曝光的法令，委內瑞拉政府在馬杜洛遭美軍突襲推翻後，正全面封鎖邊境並強化內部管控。法令內文明確指示，警方必須「針對所有參與、促進或支持美國武裝攻擊的人員，立即啟動全國性的搜尋與逮捕行動」。

身陷4項刑事重罪　馬杜洛紐約法院首出庭

現年63歲的馬杜洛3日凌晨在美軍的突襲行動中被捕，隨即被送往美國，並於5日抵達紐約法院出庭受審。在法庭上，馬杜洛面臨包括毒品恐怖主義、串謀進口古柯鹼、非法持有機關槍及破壞性裝置在內的四項刑事重罪指控。

檢方在起訴書中直指，馬杜洛在過去25年來，與委內瑞拉其他領導人一同「濫用公職權力，腐化國家機構，將數噸古柯鹼運往美國」。

檢方指控他掌控一個龐大的毒品走私網絡，並與墨西哥的錫納羅亞（Sinaloa）及塞塔斯（Zetas）卡特爾、哥倫比亞革命武裝力量（FARC）以及委內瑞拉黑幫「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）密切合作。

法庭怒喊「我是戰俘」　馬杜洛堅稱清白

根據《紐約時報》報導，馬杜洛在面對主審法官海勒斯坦（Alvin K. Hellerstein）詢問時，透過口譯員堅定表示，「我是清白的，我沒有罪。」他強調自己是一個正直的人，並重申「我依然是國家的總統」。

馬杜洛長期以來否認美方所有指控，認為這一切都是為了掠奪委國豐富石油儲量的「帝國主義陰謀」。當馬杜洛準備離開法庭時，旁聽席上一名男子大聲辱罵他必將為罪行付出代價，馬杜洛則憤而回擊，宣稱自己終將贏得自由，並對外自稱為一名「戰俘」。

01/03 全台詐欺最新數據

【押解畫面曝】馬杜洛坐直升機被押往法院　警方荷槍實彈嚴密戒備

美國美軍委內瑞拉馬杜洛川普

