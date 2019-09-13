　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

外交部：國人10月起赴俄聖彼得堡可用免費電子簽證

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

▲外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

記者蔣婕妤／台北報導

俄羅斯政府有關單位發布消息，我國人本年10月間可以電子簽證旅行俄國聖彼得堡市及列寧格勒州。對此，外交部表示，新措施將能進一步促進台俄人民的觀光交流，對此表示歡迎與肯定。

外交部表示，國人赴俄羅斯商旅多以歐俄的城市為主，且聖彼得堡市為我國人觀光熱點，此次將我國人納入俄國電子簽證擴大適用範圍至聖彼得堡市及列寧格勒州，將可大幅提升我國人赴俄羅斯商旅的便利性。

為促進雙邊關係發展，外交部自107年9月6日宣布試辦俄國公民來台灣商旅14日免簽證措施。由於施行成效良好，俄國來台人數顯著增加。外交部於今年7月4日宣布延長該措施並增加停留天數至21天。

對於我方放寬簽證措施，俄國政府今年6月18日公告將我國人納入符拉迪沃斯托克（舊稱海參崴）自由港免費電子簽證適用對象，使我國人赴訪俄國遠東8州與地區更便捷。俄羅斯政府於7月間再將台灣納入俄國加里寧格勒州的電子簽證適用對象。

外交部指出，在台俄簽證相互便利的帶動下，雙方人民往來均有顯著成長。自107年9月6日外交部宣布試辦俄國公民來台免簽措施後，本年1月至7月俄國來台人次已較去年同期成長96.6%，並促成兩家俄國航空公司開啟台俄直航班機；而今年我國赴俄羅斯的人數可望突破3萬人次，較去年成長近60%。

外交部期盼未來俄國能將我國人以電子簽證赴俄國旅遊的範圍擴大適用至其他地區，以利台俄雙邊的商旅觀光往來。

ET快訊
幕僚驚爆！聽到馬英九被噓下台　郭台銘：由我來教訓韓國瑜
女大生在男友旁按摩遭性侵「全程無呼救」　警曝一原因致無法出聲
雨來了！大低壓帶角力　整合增強「準琵琶颱風」3地區先變天
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「總統已經是2.0版本」蘇貞昌：蔡英文可迎向新挑戰

陳水扁不信初選民調　蔡英文喊話獨派：團結打拼才有勝選機會

總統初選廝殺3個月...蔡英文、賴清德齊喊團結拚2020大選

守承諾喊話「支持蔡英文」 賴清德展風度8萬網友湧臉書致意

蔡英文：感謝賴清德展現民主風度！也讓團隊努力做到更好

蘇貞昌行政院會當面噹韓國瑜：不要把中華民國稱為「地區」

「呼籲大家支持蔡英文！」賴清德706字感言：該是團結一致的時候了

快訊／賴清德也不弱！輸給蔡英文但贏過韓國瑜、柯文哲

快訊／不只贏賴清德！蔡英文初選民調狂勝韓國瑜、柯文哲

快訊／中華民國「地區」惹議　韓國瑜斥：口誤卻被猛打

10人團大白天遊葡萄牙遭尾隨 黑衣男被發現竟朝鏡頭詭笑...

全美6死！「神秘肺病」蔓延...川普宣布：打算禁賣調味電子煙

強餵古柯鹼「500歲孩童」冰封山頂　生前走千里赴死！科學家：腦還在

父癌逝母鬱！「獨臂青年」扛家計　守舊茶廠...切千顆檸檬供妹讀書

絕美星空照曝光！8米大氣球超萌 全台首座史努比迷宮在花蓮～

無助奶貓徘徊車陣「差1秒遭輾」暖心夫妻急阻止！一把抓起神救援

韓國正妹帶Q嬤遊遍台北各地景點　拍片記錄每一刻...真情告白惹哭網

鷹眼警受獎典禮路上見「眼熟車牌」　秒棄車追賊再破竊案：缺席不可惜

蕭敬騰《以後別做朋友》搶麥成功XDD　周興哲現身《聲林2》一走出來...全場嚇瘋

離奇畫面曝！與男友僅隔一道簾　她遭按摩師性侵：嚇得不敢叫...

楊秋興︰馬英九無奈簽署「國民黨31大老連署廣告」

徐巧芯「潘恒旭分化馬韓關係、醜化韓國瑜形象」　學者認證：他有小聰明、挖洞給人跳

徐巧芯淚崩！馬英九遭韓粉「羞辱」噓下台　痛心曝真相：馬曾親自勸退郭董

抓到了！高嘉瑜中秋節「魚肉鄉民」　隨機打游擊白天吃到黑夜

馬英九穿吊嘎秀肌肉　炸二頭肌慶祝：中秋節快樂…雙臂刺青成亮點

幕僚驚爆！聽到馬英九被噓下台　郭台銘：由我來「教訓韓國瑜」

黃暐瀚「天下調查沒問題」激怒韓粉！朱學恒引古詩：墮河公死，能耐公何

「以為我是小孬孬」！韓國瑜爆氣開嗆：我是頂天立地的男子漢

吳怡農唱《月亮代表我的心》　「吳太太們」暴動狂喊：脫衣服啊！

「罷免書上面我簽字」！韓國瑜中秋節開直播：接受高雄市民的裁判

「心情很好因為合約快到期？」　Lulu一秒嚇到狂尖叫...麥克風還飛出去

正妹老師「高中黑歷史」起底！　摩鐵開趴狂歡…渾圓美臀全被看光

妹子大露「雪乳」蹲路邊烤肉　本尊「女郎」身分曝：我擦一下鼻血

楊秋興︰馬英九無奈簽署「國民黨31大老連署廣告」

Rain中秋「一家3口團聚」四處串門子　金泰希懷二胎10月倒數生產了！

中職直播／廖乙忠踢館統一獅　瑞安拚對兄弟首勝

徐巧芯「潘恒旭分化馬韓關係、醜化韓國瑜形象」　學者認證：他有小聰明、挖洞給人跳

最強卡通聯名！VansＸ《聖誕夜驚魂》　穿著傑克來搞怪

床戰288次…輕熟女人妻產小王「死種」　1通電話曝姦情：你太太沒付醫藥費

徐巧芯淚崩！馬英九遭韓粉「羞辱」噓下台　痛心曝真相：馬曾親自勸退郭董

害羞！平時是裁縫師…當她關掉縫紉機後　雙腿一開變超性感模特

政治熱門新聞

釋悟善禪師付清100萬登記選總..

馬英九被噓下台　郭台銘：我來教..

韓國瑜中秋開直播：罷免書上我簽..

黃暐瀚激怒韓粉！朱學恒：墮河公..

馬英九吊嘎炸肌肉：中秋節快樂…..

以為我是小孬孬！韓國瑜嗆：我是..

抓到了！高嘉瑜中秋節「魚肉鄉民..

小女孩要求抱抱柯文哲展親民一面

韓國瑜：怎麼不從我在娘胎時就罷..

吳怡農唱歌　網暴動：脫衣服啊！

徐巧芯：潘恒旭分化馬韓關係、醜..

民眾黨「超兇」學霸出征松山信義..

馬英九遭韓粉「羞辱」噓下台　徐..

孫大千要「大港開唱」主辦單位踹..

更多熱門

相關新聞

佐賀慢活悠閒體驗濃濃日本味！

近年來九州佐賀隨著五福旅遊與虎航包機漸漸打開台灣旅遊市場知名度，越來越多的旅客選擇前往佐賀體驗慢活、悠閒的腳步，去年開始虎航也由包機轉為定期航線方式固定載運旅客往返...

俄國聖彼得堡「10月1日免費電子簽」台灣可用！

索國「黨團會議」討論與我斷交　外交部：盡最大努力表達我方誠意

巴黎12年最大規模罷工　外交部示警

男友妄想一夫多妻　年輕媽崩潰「身綁兩小孩」跳海

關鍵字：

外交部俄羅斯旅遊

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

無懼男友在隔壁　色按摩師硬上女大生

雨來了！整合準琵琶　3地區先變天

私會馬俊麟　王瞳突亮證件公開新身分

瘋傳生日認愛！楊冪「❤」終於PO照了

釋悟善禪師付清100萬登記選總統　事蹟「國道上救雞」

辦公室小野遭控推卸責任！聯絡死者爸爸對話曝光

「小男孩」抽菸被罵爆　這張臉竟然已36歲！

馬英九被噓下台　郭台銘：我來教訓韓國瑜

女大生遭按摩師性侵　男友隔廉不知道

獨／台南街頭捕獲野生子瑜過中秋

「唐吉訶德」落腳永福樓告吹　房東林氏家族揭秘

遭連千毅爆拉三七仔　斯亞：公開道歉否則提告

iPhone 11巨雷！她崩潰：不能偷看LINE

韓國瑜中秋開直播：罷免書上我簽字

影／女大生遭按摩師性侵「不呼救」警官曝受驚反應

更多

最夯影音

更多

10人團大白天遊葡萄牙遭尾隨 黑衣男被發現竟朝鏡頭詭笑...

全美6死！「神秘肺病」蔓延...川普宣布：打算禁賣調味電子煙

強餵古柯鹼「500歲孩童」冰封山頂　生前走千里赴死！科學家：腦還在

父癌逝母鬱！「獨臂青年」扛家計　守舊茶廠...切千顆檸檬供妹讀書

絕美星空照曝光！8米大氣球超萌 全台首座史努比迷宮在花蓮～

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面