外交部：國人10月起赴俄聖彼得堡可用免費電子簽證

▲外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

記者蔣婕妤／台北報導

俄羅斯政府有關單位發布消息，我國人本年10月間可以電子簽證旅行俄國聖彼得堡市及列寧格勒州。對此，外交部表示，新措施將能進一步促進台俄人民的觀光交流，對此表示歡迎與肯定。

外交部表示，國人赴俄羅斯商旅多以歐俄的城市為主，且聖彼得堡市為我國人觀光熱點，此次將我國人納入俄國電子簽證擴大適用範圍至聖彼得堡市及列寧格勒州，將可大幅提升我國人赴俄羅斯商旅的便利性。

為促進雙邊關係發展，外交部自107年9月6日宣布試辦俄國公民來台灣商旅14日免簽證措施。由於施行成效良好，俄國來台人數顯著增加。外交部於今年7月4日宣布延長該措施並增加停留天數至21天。

對於我方放寬簽證措施，俄國政府今年6月18日公告將我國人納入符拉迪沃斯托克（舊稱海參崴）自由港免費電子簽證適用對象，使我國人赴訪俄國遠東8州與地區更便捷。俄羅斯政府於7月間再將台灣納入俄國加里寧格勒州的電子簽證適用對象。

外交部指出，在台俄簽證相互便利的帶動下，雙方人民往來均有顯著成長。自107年9月6日外交部宣布試辦俄國公民來台免簽措施後，本年1月至7月俄國來台人次已較去年同期成長96.6%，並促成兩家俄國航空公司開啟台俄直航班機；而今年我國赴俄羅斯的人數可望突破3萬人次，較去年成長近60%。

外交部期盼未來俄國能將我國人以電子簽證赴俄國旅遊的範圍擴大適用至其他地區，以利台俄雙邊的商旅觀光往來。