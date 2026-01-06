川普威脅開戰！　哥倫比亞總統：若美入侵將「再次拿起武器」

▲哥倫比亞總統裴卓（右）表示，若美國真的入侵，他將再次拿起武器。（組圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）下令抓捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）後，近日更公開威脅，不排除對哥倫比亞採取類似軍事行動；對此，曾身為游擊隊員的哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）強硬表示，若美國真的入侵，「為了祖國，我會再次拿起武器。」

川普重砲痛批：哥倫比亞被「病態毒梟」統治

根據《衛報》報導，川普4日在空軍一號上受訪時，將矛頭直指哥倫比亞。他形容這個南美洲國家「也病得很重」，更痛批裴卓是個「喜歡製造古柯鹼並賣給美國的病態男人」。川普甚至直言，裴卓擁有大量毒品工廠，「他這種日子過不了多久了。」

當媒體追問，美國是否會對哥倫比亞採取像委內瑞拉那樣的軍事干預時，川普語帶威脅地表示，「我覺得聽起來不錯。」

裴卓反擊誹謗 人民將如「美洲豹」反撲

針對川普的毒販指控，裴卓隨即在社群平台X上發文反駁，痛批川普說話毫無根據、完全是誹謗。他強調自己不是非法總統，更不是毒販，「停止誹謗我。」

裴卓警告，若美國發動轟炸，當地的農民將化身為山區成千上萬的游擊隊員。他更撂下狠話，如果美國敢扣押他，將會面臨人民如「美洲豹」般的強烈反撲。

昔日反毒盟友變敵手 裴卓：願為祖國重拾武器

裴卓年輕時曾是左翼游擊組織M-19成員，但在1990年代轉入政壇，曾參與1991年新憲法起草，並擔任過波哥大（Bogotá）市長。雖然他曾發誓不再碰槍械，但面對美國威脅，他直言，「為了祖國，我會再次拿起武器。」

事實上，哥倫比亞長期以來一直是美國在打擊毒品走私上的緊密夥伴，但自川普上台後關係急劇惡化。儘管哥倫比亞是全球最大古柯鹼生產國，但毒品貿易主要由「海灣幫」（Gulf Clan）或「民族解放軍」（ELN）等非法武裝團體控制，目前並無證據顯示裴卓參與其中。

兩國關係全面緊繃 維安層級已提升

目前兩國局勢高度緊張，美國已在9月撤銷裴卓的簽證，並在10月對其家庭及親信實施金融制裁。美軍除了在加勒比海集結，也在哥倫比亞西岸外的東太平洋地區對疑似毒品船隻進行空襲。

對此，哥倫比亞國防部長山切斯（Pedro Sánchez）已宣布加強總統的維安等級。儘管哥國國內右翼反對派傾向支持川普，但多數政界人士皆已表態，拒絕接受美國對哥倫比亞發動攻擊的威脅。