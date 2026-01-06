　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

斬首細節曝光！美軍出動200人　「只花300秒」活捉馬杜洛夫婦

▲▼委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）被美軍逮捕後乘坐的其中一架直升機，抵達紐約市直升機場。（圖／路透）

▲馬杜洛乘坐的其中一架直升機，抵達紐約市直升機場。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

川普政府發起「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），活捉委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，並押回美國紐約市關押受審。這次精準襲擊國家元首的「斬首行動」，一共動員逾150架戰機及將近200名美軍，其中美國陸軍精銳特種部隊「三角洲部隊」（Delta Force）更僅花了300秒左右，就成功抓到人。

斬首前奏

2025年12月初，美軍高層就已敲定「絕對決心行動」計畫細節。12月下旬，川普向馬杜洛提出最後通牒，要求其一周內下台離境，但遭拒絕。幾天後，馬杜洛改變心意，並且提出石油讓步及逃往土耳其的交換條件，但被華府認為缺乏誠意而破局。

行動前幾天，美國在該區域悄悄部署大量戰機、轟炸機、死神無人機、偵蒐直升機等。聖誕新年假期期間，美軍已經準備就緒，就等川普一聲令下。

▲▼委內瑞拉總統馬杜洛被抓。1月3日凌晨首都卡拉卡斯（Caracas）發生多次爆炸，現場升起滾滾濃煙（圖／路透）

▲▼卡拉卡斯發生多次爆炸，拉卡洛塔空軍基地（La Carlota military air base）防空設施被毀。（圖／路透）

▲▼委內瑞拉總統馬杜洛被抓。美軍精準打擊位於首都卡拉卡斯（Caracas）的拉卡洛塔空軍基地（La Carlota military air base）。（圖／路透）

閃電打擊

1月2日深夜10時46分，川普下令執行「絕對決心行動」，美軍立即對委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）及關鍵軍事基地展開多次打擊。他們首先發動網路攻擊，切斷首都電力，讓整座城市陷入黑暗，為戰機提供掩護。1月3日凌晨2時左右，卡拉卡斯居民聽見接連不斷的爆炸聲響，還有戰機與直升機的聲音，多地冒出大量濃煙。

▲▼委內瑞拉總統馬杜洛被抓。美軍空襲委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）重要軍事設施蒂烏納堡（Fort Tiuna）的前後對比衛星照。2025/12/22,2026/0103（圖／路透）

▲▼委國最大軍事設施、馬杜洛藏身處「蒂烏納堡」（Fort Tiuna）遭美軍轟炸的前後對比照。（圖／路透）

▲▼委內瑞拉總統馬杜洛被抓。美軍空襲委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）重要軍事設施蒂烏納堡（Fort Tiuna）的前後對比衛星照。2025/12/22,2026/0103（圖／路透）

精準斬首

另一方面，三角洲部隊已於凌晨1時左右抵達馬杜洛藏身處，僅花3分鐘就攻破建築物，阻止馬杜洛夫婦逃往安全屋密室。5分鐘、也就是300秒之內，馬杜洛就被美軍逮捕。最終，美軍於凌晨3時30分撤離委內瑞拉，整個行動歷時逾2小時。

▲▼美國總統川普下令抓捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）後，與，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）共同召開記者會。（圖／路透）

▲川普與國防部長赫格塞斯、國務卿盧比歐共同召開記者會。（圖／路透）

美軍參謀首長聯席會議將軍凱恩（Dan Caine）透露，這次行動動員逾150架各式戰機，包括轟炸機、戰鬥機及偵察機，從約20個基地及海軍艦艇出發。BBC也指出，美軍精準打擊委國5處軍事設施，包括卡洛塔空軍基地（La Carlota military airfield）等，目標是委國的防空系統。

美國國防部長赫格賽斯（Pete Hegseth）5日在維吉尼亞州對美軍官兵演說時透露，此次行動派遣近200名美軍進入卡拉卡斯市區執行任務，「在執法人員的支援下，成功抓住這名被美國司法部通緝的罪犯，沒有任何一名美國人被殺害。」

▲▼委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）被抓捕至美國。（圖／路透）

▲▼馬杜洛被押往紐約曼哈頓聯邦法院受審。（圖／路透）

▲馬杜洛被關押在紐約市，5日在曼哈頓聯邦法院首次出庭受審。（圖／路透）

不過，古巴政府4日證實，該國32名軍警人員在委內瑞拉執行任務時，不幸死於美軍攻擊，將為此舉行2日哀悼。該任務由委內瑞拉政府提出，但外界尚不清楚細節情況。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）指出，馬杜洛的內部安全體系由古巴人主導，「所有保護馬杜洛的維安人員，跟他們的整個間諜機構，全都充滿古巴人。」

63歲的馬杜洛被指控毒品恐怖主義罪、古柯鹼走私陰謀罪、非法持有機關槍和爆炸裝置罪、密謀持有機關槍和爆炸裝置罪。他5日在紐約市出庭時，否認上述所有罪名，並且堅稱仍是委內瑞拉總統。

01/04 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

相關新聞

美國總統川普近日發動「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），以閃電戰模式生擒委內瑞拉總統馬杜洛，掀起國際高度關注；部分人士也質疑，可能助長北京武力返台，甚至仿效美國對台發動斬首。對此，美國「馬歇爾基金會」（GMF）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）6日發文，以簡短的方式回應，「不會」。

中官員訪馬杜洛遇美出擊　急向北京發電報

委內瑞拉搜捕支持美國攻擊者　武裝民兵查手機

