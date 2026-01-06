被捕畫面曝！馬杜洛妻子「臉貼繃帶」掛彩出庭　律師控美軍釀重傷

▲ 馬杜洛與佛羅雷斯被帶離直升機。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

委內瑞拉第一夫人佛羅雷斯（Cilia Flores）在3日美軍「絕對決心行動」中疑似肋骨骨折，5日在紐約聯邦法院出庭時臉部明顯掛彩，右眼瘀青腫脹。律師唐納利（Mark Donnelly）聲稱，她在卡拉卡斯被捕過程中「遭受重大傷害」，包括可能的骨折和多處瘀傷。

《紐約郵報》報導，法庭畫面顯示69歲的佛羅雷斯臉部貼著兩塊繃帶，一塊在右眼上方，另一塊在額頭部位，右眼周邊瘀青明顯。她透過西班牙語翻譯向法官主張自己「無罪，完全清白」，否認美方指控的古柯鹼走私陰謀罪及槍械相關罪名。

唐納利要求安排佛羅雷斯接受全面X光檢查，確保她被聯邦當局拘留期間的健康狀況。法官赫勒斯坦（Alvin Hellerstein）已指示檢察官與辯護律師合作，確保被告獲得必要的醫療照護。另一方面，馬杜洛的律師也聲稱他的當事人有需要關注的健康問題。

馬杜洛夫婦面臨最高無期徒刑，甚至可能被判死刑。63歲的馬杜洛被控毒品恐怖主義、古柯鹼走私陰謀等多項重罪，但在法庭上堅決否認所有罪名，並稱自己仍是委內瑞拉合法總統。

據悉，這起「斬首行動」動員逾150架戰機及近200名美軍，其中美國陸軍精銳特種部隊「三角洲部隊」（Delta Force）僅花300秒就成功逮捕馬杜洛夫婦。美國國防部長赫格賽斯表示，行動中沒有任何美國人傷亡，但古巴政府證實，有32名軍警在委內瑞拉執行任務時死於美軍攻擊。