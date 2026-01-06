　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

被捕畫面曝！馬杜洛妻子「臉貼繃帶」掛彩出庭　律師控美軍釀重傷

▲▼ 馬杜洛與妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）被捕畫面。（圖／路透）

▲ 馬杜洛與佛羅雷斯被帶離直升機。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

委內瑞拉第一夫人佛羅雷斯（Cilia Flores）在3日美軍「絕對決心行動」中疑似肋骨骨折，5日在紐約聯邦法院出庭時臉部明顯掛彩，右眼瘀青腫脹。律師唐納利（Mark Donnelly）聲稱，她在卡拉卡斯被捕過程中「遭受重大傷害」，包括可能的骨折和多處瘀傷。

《紐約郵報》報導，法庭畫面顯示69歲的佛羅雷斯臉部貼著兩塊繃帶，一塊在右眼上方，另一塊在額頭部位，右眼周邊瘀青明顯。她透過西班牙語翻譯向法官主張自己「無罪，完全清白」，否認美方指控的古柯鹼走私陰謀罪及槍械相關罪名。

唐納利要求安排佛羅雷斯接受全面X光檢查，確保她被聯邦當局拘留期間的健康狀況。法官赫勒斯坦（Alvin Hellerstein）已指示檢察官與辯護律師合作，確保被告獲得必要的醫療照護。另一方面，馬杜洛的律師也聲稱他的當事人有需要關注的健康問題。

馬杜洛夫婦面臨最高無期徒刑，甚至可能被判死刑。63歲的馬杜洛被控毒品恐怖主義、古柯鹼走私陰謀等多項重罪，但在法庭上堅決否認所有罪名，並稱自己仍是委內瑞拉合法總統。

據悉，這起「斬首行動」動員逾150架戰機及近200名美軍，其中美國陸軍精銳特種部隊「三角洲部隊」（Delta Force）僅花300秒就成功逮捕馬杜洛夫婦。美國國防部長赫格賽斯表示，行動中沒有任何美國人傷亡，但古巴政府證實，有32名軍警在委內瑞拉執行任務時死於美軍攻擊。

01/04 全台詐欺最新數據

381 1 2710 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不同」　曝婚後摩擦
快訊／F-16戰機失事「海面閃現火光」畫面曝！
辛柏毅失蹤　揭F-16夜訓死亡陷阱「空間迷向」成飛官殺手
快訊／F-16意外！失蹤飛官辛柏毅飛行時數曝
馬斯克AI釀禍了　「一鍵脫衣」功能連前妻都受害
快訊／立德股票遭盜賣1.7億　董座、萊力前負責人移送北檢
F-16夜航失事！　管碧玲：國防部、海巡、空勤、鄰近貨輪協助

「最強高中生」Ray太狂！全款拿下藍寶堅尼Urus

177年撒隆巴斯藥廠傳私有化　消息一出股價直接漲停

機師薪資單曝光！　網嚇傻：我1個月收入他1天就賺到

醫師男友悔婚只因「她是賤民」！ 　印度23歲實習女醫輕生亡

川普政府出招！對委國代理總統提3要求　否則恐步馬杜洛後塵

廢棄商場迴盪「詭異低吼聲」！探險YTer衝去看　結局超感人

19歲兒用藥過量亡！母控「ChatGPT教吸毒」害死人　對話紀錄曝

稱慰安婦自願賣淫！韓極右派團體「惡搞銅像」戴口罩　李在明震怒

泰國打擊大麻！　2025年「7297家大麻店」宣布倒閉

停火10天就破功！柬軍誤射迫擊砲　泰兵受傷「總理怒喊備戰」

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

下一個委內瑞拉？ 川普點名3國「最好小心點」

開春第一撞現場曝！王陽明開千萬改裝保時捷　一原因追尾前車

媽媽驟逝…小嫻忍痛完成舞台劇　趕去見最後一面：謝謝妳生下我

籲美確保馬杜洛夫婦安全　陸：始終做拉美和加勒比國家好夥伴

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

你是真餓還是情緒餓？營養師教你防止情緒暴食5招

躺下腦袋停不下來？先建立5個「睡前儀式」養回好眠品質

F-16戰機失事「海面閃現火光」！即時影像監視器全拍下

辛柏毅疑墜海失蹤　揭F-16夜訓死亡陷阱「空間迷向」成飛官殺手

VT時雨羽衣宣重磅生日企劃　新曲驚現「媽媽」本尊笑：什麼鬼？

陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不同」　曝婚後摩擦：希望多為家庭想想

F-16意外！顧立雄赴空軍司令部下令救援　失蹤飛官辛柏毅飛行時數曝

快訊／立德股票遭盜賣1.7億　董座、萊力前負責人移送北檢不發一語

新人樂團遭下禁愛令！　「違者罰千萬戀愛稅」驚呼：沒仔細看合約

F-16夜航失事！　管碧玲：國防部、海巡、空勤、鄰近貨輪協助搜救

【妳也別想好過】寶寶被挖醒「怒氣噴發」：一口奶送給妳XD

機師薪資單曝光！收入驚人

「最強高中生」Ray全款拿下藍寶堅尼！

直播沒戴頭巾　父揪2兒「榮譽處決」女兒

嬰兒奶粉疑遭毒素汙染！雀巢宣布回收部分產品

即／美國副總統范斯「住處遭襲擊」

快訊／委內瑞拉總統府周圍爆「激烈槍戰」

馬杜洛拒認「美國4大指控」

哥倫比亞總統：若美入侵將「再次拿起武器」

委內瑞拉頒布法令　搜捕美軍支持者

川普開先例？彭博：習近平若動台代價更慘

即／報復高市早苗！中國商務部對日出口管制

即／日本島根縣6.2地震！　最大震度5強

6歲女童遭性侵　被扔下頂樓摔死

被捕畫面曝！馬杜洛妻子「臉貼繃帶」掛彩出庭

馬杜洛事件能嚇阻中共？　陳冠廷曝隱憂

馬杜洛事件能嚇阻中共？　陳冠廷曝隱憂

美國總統川普近日發動「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），以閃電戰模式生擒委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子西莉亞．弗洛雷斯（Cilia Flores），掀起國際高度關注。針對外界討論，馬杜洛事件是否可能對中共形成嚇阻效果，進而降低對台動武風險，民進黨立委陳冠廷今（6日）表示，這樣的判斷必須回到中國長期的戰略行為來檢視，而不能以單一事件作過度推論。

美國抓捕馬杜洛　外交部：期盼委內瑞拉和平過渡至民主政體

美國抓捕馬杜洛　外交部：期盼委內瑞拉和平過渡至民主政體

馬杜洛剛被抓！委國首都爆槍響　白宮發聲

馬杜洛剛被抓！委國首都爆槍響　白宮發聲

哥倫比亞總統：若美入侵將「再次拿起武器」

哥倫比亞總統：若美入侵將「再次拿起武器」

聯合國安理會緊急會議　憂美國開創危險先例

聯合國安理會緊急會議　憂美國開創危險先例

委內瑞拉斬首行動美軍馬杜洛走私案

年輕人騎上陽明山　「冷到下不來」叫119

房市核彈現形！　全台建商被迫停工

即／某大學生教室上課突昏倒　當場失去心跳送醫不治

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

快訊／蔣萬安宣布北市營養午餐將全面免費！

1400萬YTR Hamzy震撼宣布休息！　親口認了：做這個決定不容易

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

補教老師「押孤支」　月薪35000翻到破億

打敗胡瓜、白冰冰！康康《綜藝一級棒》收視三連霸

王俐人背債又爆離婚小7歲老公！　4年前男方廁所求婚

快訊／F-16意外！飛官疑跳傘逃生下落不明　空軍展開搜尋

柬埔寨流浪網紅父親哽咽：不知道怎把她接回來

29歲韓星患思覺失調「意外墜落身亡」！

快訊／群創爆104萬張天量破紀錄　明起列處置

星宇員工不滿年終僅1個月　張國煒「聽到了」：請大家諒解

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰
談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

