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桃警增派警力治安維護、交管疏導　提供市民順暢秋節連假

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▲中壢警方在秋節前擴大酒測，避免因酒駕造成意外事件發生。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲中壢警方在秋節前擴大酒測，避免因酒駕造成意外事件發生。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

「中秋佳節月圓人團圓」，為維持桃園市各區治安與交通平穩順暢，桃園、中壢、龍潭等分局12日在各主要路口與風景區等實施防飆防酒駕勤務，轄區各重要路口增派警力疏導交通與取締違規等，避免車禍意外發生，讓市民在秋節連假前夕能順利返鄉過節。

中壢警分局連假前一天擴大執行封城掃蕩與防飆防酒駕勤務，淨化轄區治安，轄區重要道路加強取締交通違規，運用快速打擊犯罪警網，此外，在中壢車站、高鐵桃園站、各大賣場四周加派警力疏導交通，其中13日晚間在六和路至元化路段舉辦「萬人烤肉晚會」，更是增派警力疏導交通，以期讓市民在連假期間擁有順暢交通，避免忍受塞車之苦。

▲桃園警方秋節前增派人力在重要路口交管，以紓解返鄉車潮。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警方秋節前增派人力在重要路口交管，以紓解返鄉車潮。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園分局因應秋節連假，將在桃園車站、經國路轉運站等易壅塞路段，增派警力加強交通疏導，並律定專責巡警取締違規停車，遇有道路障礙即時通報拖吊排除，保持道路通暢。

另外，市府開放桃園區向陽公園紅磚廣場連續3天開放市民烤肉，周邊黃線路段開放停車（每日16時至22時），警方提醒民眾注意行車安全，配合員警疏導指揮。

▲龍潭警方秋節前在風景區與重要路口增派警力，確保市民返鄉順暢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲龍潭警方秋節前在風景區與重要路口增派警力，確保市民返鄉順暢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龍潭分局因應秋節三天假期，針對易壅塞路段如石門水庫、小人國、六福村遊樂園等知名風景休憩區，將增派警力、協勤民力協助交通疏導工作，期望有效疏導交通。

龍潭警方建議，若遇上道路壅塞，可以替代道路如下：龍潭交流道（往石門方向）→大昌路→右轉中正路→左轉新龍路→中豐路→往遊樂區方向或亦可自龍潭交流道下（往石門方向）→大昌路→左轉中正路→往石門水庫→龍源路往遊樂區方向。

龍潭警方呼籲市民前往旅遊區周邊，千萬勿任意違規停車妨礙交通，遵守各路口員警與協勤民力之指揮疏導，也預祝市民有個愉快秋節連假。

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