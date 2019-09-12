房仲為求業績偷拍個資私下詢價　屋主提告洩漏個資

▲桃園市林姓房仲業者今年5月間在八德區某社區，以手機偷拍包裹屋主個資後私下向屋主詢價挨告。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓房仲業者為爭取業績，2019年5月間在八德區某社區，發現快遞送來包裹有黃姓女屋主個資，林趁保全不注意時以手機偷拍後取得聯絡電話等個資，私下打電話詢問黃女有關房屋買賣事宜，黃女直覺個資外洩憤而提告；檢方12日偵結依違反個資法聲請簡易判決處刑。

檢警調查，28歲的林姓女房仲業者於今年5月23日上午11時許，在八德區某社區內，正好快遞送來大批郵件包裹至社區內，林女則趁社區保全忙於收取信件不注意之際，以手機偷拍黃姓女屋主連絡電話、地址等個資，隔天晚上再撥打電話給黃姓女屋主詢問有關房屋買賣事宜。

黃姓女屋主質疑為何林女知道她想買賣房屋訊息，詢問林如何取得其個資？林女坦承用手機拍攝包裹取得個資資料，黃女憤而向警方提告；林女在偵訊時坦承以手機拍攝包裹取得黃女個資，警方提供社區監視器畫面截圖佐證，證明林女非法取得個資，損害黃姓女屋主權益，偵結依違反個人資料保護法聲請簡易判決處刑。

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