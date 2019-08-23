桃園警匪飛車追逐…他拿出改造槍　「眉心中彈」嫌犯疑自戕

▲桃園市大溪警分局23日清晨在復興區攔查未掛牌廂型車時，男子舉槍欲攻擊員警，最後男子疑舉槍自戕。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局大溪分局23日清晨，員警在復興區攔查一輛未掛牌廂型車，該車副駕駛座男子見員警盤查時突然持槍欲攻擊員警，員警情急下朝男子左大腿、左肩處各開1槍，但男子仍極力掙扎最後朝自己眉心舉槍自戕，員警送醫急救後仍宣告不治，警方目前正清查男子身分與上山真正目的。

警方調查，23日清晨約6時30分許，員警在復興區霞雲里庫至部落產業道路上巡邏，看到一輛廂型車未掛車牌，員警懷疑是山老鼠上山盜採林木而驅車攔查，車上共有2名男子，其中副駕駛座男子突然自手提包中拿出手槍要攻擊員警，員警情急下以左手壓制，但男子極力掙脫欲逃竄，員警朝其左大腿與左肩處各開1槍制止，男子負傷後仍跑到後座，持手槍朝自己眉心開了1槍倒臥血泊中。



▲桃園市大溪警分局23日清晨在復興區攔查未掛牌廂型車，車上男子最後舉槍自戕，員警現場採證中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警立即將男子送往鄰近的國軍桃園總醫院急救，延至上午8時8分宣告不治，警方當場查扣男子改造手槍一把等證物，同車駕駛則未受傷。

駕駛向警方供稱，只知道死者綽號「阿賓」，他們相約上山打獵，警方正釐清死者身分，並通知家屬趕到醫院認屍，全案還在偵辦調查中。



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