機車族請注意！測速槍+手機測速器全出籠　北市交大加強取締這17處

記者邱中岳／台北報導

台北市2019年1月至6月共發生46件死亡車禍，其中造成23名機車騎士不幸身亡，而18至25歲的年輕騎士多達7人，占整個交通事故死亡人數34%之多；為確保安全、降低車禍發生率，警方選定17處易超速違規地點加強執法。

警方調查，18至25歲的機車騎士主要肇事前3名為未注意前車狀況、超速失控以及未依規定讓車，凸顯出機車速度為釀禍主因，為了確保年輕機車族注意速限安全，特別針對17個路段進行加強執法。

▲台北市半年內發生46起死亡車禍，造成46人死亡，車禍受傷人數也多達1萬3千多人。（圖／記者邱中岳翻攝）

而17處加強執法場所包括，環河北路一段(往北)、環河北路二段(往北)、堤外便道(忠孝橋至華江橋)、市民大道與林森北路(往東)、基隆路三段(往南)、市民大道(林森北-金山北)以及羅斯福路二段(往南)。

此外，塔悠路(南向北)、市民大道六段(往東)、仰德大道三段221巷(往下山方向)、大度路三段(往台北)、竹子湖路(往金山)、木柵路五段(東向西)、羅斯福路五段(南往北)、市民大道八段、向陽路口(東西雙向)、民權大橋(東向西)以及潭美街(東向西)等17處。

警方指出，目前北市警局交通警察大隊利用現有雷射測速槍、雷達移動式測速設備及手機型雷達測速設備，可透過手機與雷達發射器結合，用手機內建相機就能取締超速，落實違規超速執法及事故防制作為。

北市警方從6月13日至7月19日間，在17個加強取締處所，共計查獲9830件超速違規，警方呼籲，如行車速度超過最高時速者，可處新台幣1200元以上2400元以下罰鍰。

另行車速度超過規定之最高時數60公里以上者(嚴重超速)，可處新台幣6千元以上2萬4千元以下罰鍰，並吊扣汽車牌照3個月。

▼台北市針對17處易違規肇事路段加強取締。（圖／記者邱中岳翻攝）



【其他新聞】

「要不要來我房間？」澳門客直白搭訕 南韓正妹拒絕遭襲臀

快訊／殺警遭判刑未到反跑酒店狂歡 警臨檢當場拘提解送