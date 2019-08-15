取締超速違規降低車禍意外　平鎮警多處路段大執法

▲為避免超速違規造成車禍意外，平鎮警分局8月起在多處路段執行測速違規取締。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

為降低轄區部分路段交通事故意外發生頻率，桃園市政府交通局日前在平鎮區中興路、新光路與中庸路等路段，新設多支測速照相警告標誌，平鎮警方8月起已實施不定點、不定時流動測速照相勤務，仍發現不少汽機車駕駛超速違規行為，警方除持續取締外，將加強宣導安全駕駛觀念，以降低民眾超速違規件數。

據平鎮警分局交通組組長劉邦誠指出，市府交通局日前會同平鎮警分局勘查平鎮區各條新闢、拓寬道路與易肇事路段，在中興路、新光路及中庸路段設立多支測速照相警告標誌，提醒汽機車駕駛依照規定速限行駛，透過警用標誌降低汽機車駕駛超速違規行為。

▲平鎮警分局8月１日起在轄區多處路段執行測速違規取締勤務。（圖／記者沈繼昌翻攝）

目前警方利用新式手持式雷射測速槍、雷達移動式測速設備，從8月1日起至今，在平鎮區中興路、新光路與中庸路段，以不定點、不定時方式執行取締勤務，上述路段車禍發生率較7月份大幅降低35%，足認車速降低後，交通事故發生率也跟著降低。

平鎮警方表示，8月1日起在規劃的8個加強取締超速路段，共計取締49件超速違規，籲請汽機車駕駛，行車速度超過最高時速者，將處新台幣1200元以上2400元以下罰鍰，行車速度超過規定之最高時數60公里以上者（嚴重超速），將處新台幣6千元以上2萬4千元以下罰鍰，吊扣車輛牌照3個月，請汽機車駕駛勿心存僥倖。

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