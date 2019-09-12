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逆子弒母砍頭免死！　「姐姐求情、吸毒精神障礙」兩理由判無期

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記者沈繼昌／桃園報導

桃園市梁姓男子2018年10月犯下弒母砍頭逆倫命案，檢方向法院具體求處極刑，桃園地院12日以桃園療養院精神鑑定報告，認為梁男行為時受精神影響，行為能力顯著降低，再加上2位姊姊均求情稱「希望不要判死」，法官依殺害直系親處判處梁無期徒刑、褫奪公權終身。

▲去年10月犯下弒母砍頭逆倫血案的桃園梁姓男子，12日出庭聆聽判決。（圖／記者沈繼昌攝）

▲去年10月犯下弒母砍頭逆倫血案的桃園梁姓男子，12日出庭聆聽判決。（圖／記者沈繼昌攝）

桃園地檢署偵辦發生於去年10月18日晚間，住在中壢區34歲的梁姓男子以開山刀、菜刀、西瓜刀等凶器向媽媽猛砍37刀致命，最後還砍下媽媽頭顱從12樓丟下一樓庭院，此件駭人聽聞逆倫血案震驚社會，桃園檢方以梁從頭到尾沒掉過一滴淚與懺悔過，儼然冷眼旁觀為由向法官具體求處死刑；梁在審理庭辯論終結前打破沉默坦承對不起媽媽與家人，還說請法官依法執行，梁的三姐向法官求情，希望別判處死刑，讓梁有機會重返社會。

▲去年10月犯下弒母砍頭逆倫血案的桃園梁姓男子，12日出庭聽判後快步離去。（圖／記者沈繼昌攝）

▲去年10月犯下弒母砍頭逆倫血案的桃園梁姓男子，12日出庭聽判後快步離去。（圖／記者沈繼昌攝）

地院12日下午4時宣判，梁男出庭時神情還算鎮定，法官判處梁無期徒刑、褫奪公權終身，法官詢問梁對判決有無意見？梁僅說，謝謝，隨即快步離去，梁的姊姊今天未出庭聆聽判決。

法院判決主文依據桃園療養院精神鑑定結果，認為梁在行為時因安非他命中毒而有精神障礙，依據現場勘驗錄影畫面、證人及鄰居和員警證詞，參考精神鑑定意見，認為梁在行為時有受精神障礙影響，導致其辨識其行為違法及依其辨識而行為之能力，均顯著降低，依刑法19條減輕其刑。

法院判決文還提及，為兼顧應報思維、充分評價被告罪責、降低社會風險及一般預防與特別預防犯罪等多元刑罰目的，再加上兩位姊姊均希望不要判處死刑，合議庭判處梁無期徒刑，褫奪公權終身。

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