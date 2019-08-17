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桃警破獲地下簽賭站「大咖」雲集　男子7個月經手逾26億元

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▲桃園市警局刑警大隊破獲何姓男子為首的地下簽賭集團，查獲電腦主機、列表機等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局刑警大隊破獲何姓男子為首的地下簽賭集團，查獲電腦主機、列表機等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局刑警大隊配合警政署「查緝賭博專案行動」，13日持地院搜索票同步在桃園、平鎮、楊梅、龜山等區逮捕以何姓男子為首的地下簽賭站，警方查出從今年初至今何男經營投注金額已逾26億餘元，其中不乏每月簽賭數百萬元超級大咖賭客，不法所得逾千萬元，除將何男等6人依賭博罪嫌移送外，並將追查幕後是否有其他共犯與金主。

警方調查，年約40歲的何姓男子，涉嫌在桃園市經營六合彩、國外職業運動簽賭地下簽賭站，地點則散布包括桃園、平鎮、楊梅、龜山等區架設地下簽賭站，在網路開設賭博網站上吸引賭客下注簽賭，舉凡香港六合彩、國外職業運動簽賭等可以下注，賭客只要加入會員，可透過電話或電腦軟體下注，迅速吸引許多賭客。

市警局刑大指出，何男經營的地下簽賭站吸引賭客數百人，其中不乏每月花費數百萬元簽賭的大咖，根據初步估計，從今年初至8月份為止，何男經手地下簽賭站投注金額，已逾26億餘元，警方從桃園各區查獲的簽賭站查獲電腦網站、銀行匯兌紀錄下注金額非常驚人，何男不法獲利逾千萬元。

警方透露，本案係賭客賭輸後向警方檢舉，警方監控多時，持地院核發搜索票查扣何男設置賭博機房的7台電腦主機、1台筆記型電腦、2台列表機、7支手機等等證物；何男等人坦承經營六合彩、國外職業運動簽賭，警方偵訊除將核男等人依賭博罪嫌送辦外，將持續追查是否有其他共犯與幕後金主。

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