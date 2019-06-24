緝毒肅槍斷金流！桃園封城大掃黑　6天動員666警力

▲偵破「民宅暗藏槍枝改造工廠案」。（桃市刑大提供）

記者楊淑媛／桃園報導

民宅內暗藏槍枝，做為改造工廠、假綁架真詐財車手…這些嚴重危害社會治安的重大事件，經桃園警方連日執行「全國同步掃黑行動」，6天內、動員警力666名，雷厲風行展開封城大掃黑，檢肅黑道幫派，陸續查獲各類犯罪案件226件261人送法辦，令民眾拍手稱好！

桃園市警察局24日指出，「全國同步掃黑行動」專案於6月18日至23日展開，針對轄內的幫派堂口，凡槍枝、賭場、地下錢莊等可能犯罪滋生場所加強掃蕩，並鎖定重點危害幫派首惡聚焦打擊，不容許幫派藉各類犯罪危害社會治安。

▲▼桃警封城大掃黑。（桃市刑大提供）

此次專案共動員警力666名，聲請搜索票36張、拘票82張、執行臨檢處所102處，聯外道路路檢點27處，共計查獲各類案件226件261人：檢肅黑道幫派1件11人；非法槍彈4件4人、改造手槍4支、子彈247顆；各類毒品案件153件160人、毒品重量1.82公斤；詐欺、毒品等逃犯40名)；查獲之特殊案件摘要如下：

其中，該局龍潭警分局與警政署刑警局第六大隊於6月20日，在新竹市香山區當場查獲陳嫌非法持有改造手槍及改造槍枝工具1批，共查扣仿金牛座915型改造手槍3枝(含彈匣)、鐵鎚1把、子彈8顆、裝飾彈239顆及改造槍枝的各式工具、空氣長短槍共23枝等證物。

另外，平鎮警分局於6月21日接獲民眾報案，稱其子遭人綁架，要求提領200萬元贖人，並約定在中壢區聯邦銀行交付贖金。在確認民眾安全無虞係詐騙案件後，立即與被害人配合前往交款地點埋伏，當場查獲杜姓車手，並查扣作案手機1支及現金200萬元。