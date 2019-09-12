國民黨批政策買票　蘇貞昌反問：哪一項做不好直接講？

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨主席吳敦義11日嗆行政院長蘇貞昌是「散財童子」，藍營立委林奕華、許毓仁、林麗蟬12日也召開「蘇貞昌政策買票 大撒幣拚選舉不拚教育」記者會，列出蘇內閣近期政策，大批是散財政策買票。對此，蘇貞昌12日下午受訪時回應，國民黨認為哪一項不好可以直接講，讓人民去決定要贊成誰。

國民黨主席吳敦義11日於中常會上批評行政院長蘇貞昌是「散財童子」。行政院發言人Kolas Yotaka 回擊，蔡政府執政三年創造歲計賸餘，國民黨卻沒有，「到底國民黨有沒有替人民看緊荷包？」

不只吳敦義開嗆，國民黨團也接續批評蘇內閣散財，甚至彙整出「事例及內容大要」，以及相關經費概算。事例方面包含蘇內閣廢除印花稅、汰除老車、租金補貼、冬遊獎勵、秋冬旅遊補助、育兒津貼、農業給付等13項。

面對國民黨批評，蘇貞昌透過臉書大方回應，「今早看到國民黨幫忙整理政院今年的政績，備感窩心，蔡政府執政之後，大幅減稅、提升福利，卻還能穩住國家經濟，讓財政年度有賸餘。希望大家幫忙大大大力宣傳出去，讓民眾知道政府的好成績！」

蘇貞昌12日下午受訪時表示，國民黨可以大方講，是哪一項他們不高興，哪一項他們認為做不好，哪一項是不該做的，「他直接講他反對，看人民是贊成國民黨，還是贊成我們（蔡政府）做的。」

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）