珍惜台灣出版自由！「還有地方因開書店受壓迫⋯」文化部金鼎獎宣告「5大工作」



▲「第43屆金鼎獎頒獎典禮」文化部長鄭麗君致詞。（圖／記者徐斌慎攝）



記者林育綾／台北報導

出版界的盛會！第43屆金鼎獎頒獎典禮於今（12日）舉行，文化部長鄭麗君致詞時提到，台灣自由、多元的出版文化，可以成為亞洲的「自由之光」，特別是還有一些地方因為開書店而受壓迫，我們應該更珍惜並守護這樣「自由的燈塔」。同時她也宣告文化部未來5大工作，持續為產業加溫。

鄭麗君提到，這是她今年第4次出席金鼎獎，跟出版界的大家有了革命感情，一路以來見證了辛苦和努力，每次參與也都再次見證台灣出版的多元、自由、旺盛的文化生命力，與其說是透過金鼎獎頒獎給大家，不如說是藉此感謝出版界豐富我們的閱讀生活，也一點一滴改變這個社會。當她想到出版界的各位，也就想起自己的座右銘「與其詛咒黑暗，不如點亮燭光」。

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她認為，台灣的出版文化非常自由多元，可以成為亞洲的「自由之光」，尤其「現在還有一些地方的人們，因為開書店、創作而受到壓迫的時候，我們應該更珍惜、守護台灣這樣自由的燈塔。」



▲文化部長鄭麗君認為，台灣的出版文化非常自由、多元，可以成為亞洲的「自由之光」。（圖／文化部提供）

第43屆金鼎獎頒獎典禮的「特別貢獻獎」得主為幸佳慧，她長期透過兒童文學的創作、推廣、研究、評論、翻譯等多面向，關注多元文化和兒童權益等議題，而且創作議題不因為對象是兒童而受限，例如《希望小提琴》和孩子談白色恐怖；而今年8月出版的《蝴蝶朵朵》談熟人性侵，是她即使罹癌也不放棄的創作，在兒童文學掀起了一場革命。

但由於幸佳慧罹患癌症體況不佳，無法出席今日頒獎典禮，行政院長蘇貞昌特別貼心地，提前在8月26日舉辦茶敘將獎座親手交給她。



▲兒童文學作家幸佳慧獲得第43屆金鼎獎「特別貢獻獎」，擔心健康欠佳無法出席頒獎典禮，行政院長蘇貞昌特別提前頒獎。（圖／取自幸佳慧臉書）





▲蘇貞昌提早將「金鼎獎－特別貢獻獎」頒給幸佳慧。（圖／取自文化部長鄭麗君臉書）

鄭麗君分享自己到醫院探望幸佳慧時，多半在聊她的5歲孩子，她很感謝幸佳慧所做的貢獻和努力，為孩子跟社會建立一個溝通橋樑，「她的書不只是給孩子讀的，也是給我們讀的，因為我們每個人都曾經是孩子，彷彿也提醒我們要為孩子預備一個更公平、正義的社會。」



▲幸佳慧透過童書對孩子說「很難卻很重要的事」，包括白色恐怖、熟人性侵⋯等議題。（圖／取自幸佳慧臉書）

鄭麗君也在金鼎獎致詞時宣告，文化部將強化推動「5大工作」持續為產業加溫：

1、文化內容策進院（文策院）已經成立，即將在9月底舉行揭牌大會，強化跨域振興、國際通路和文化金融的開發，今年也爭取到將「促進文化發展」納入CSR企業社會責任的實踐範疇，鼓勵企業共同支持台灣藝文的發展。

2、提升對青年創作的支持，補助預算成長為去年的4倍，而且核銷程序簡單化，幫助年輕人踏上創作的第一哩路。

3、今年世界閱讀日首辦的「走讀台灣」活動，明年將擴大辦理，從4月橫跨過暑假，用「走讀」擴大閱讀人口。

4、將擴大今年首辦的「譯者來台駐村計畫」，明年將邀請更多國際譯者來台駐村，建立台灣文學外譯的社群網絡。

5、要感謝蘇貞昌院長的指示，以及教育部潘文忠部長的努力，兩部即將在明年攜手推動「公共出借權」試辦計畫，提供給創作者一個更良善的創作環境。

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