國民黨批政策買票！反幫民進黨列13政績　副總統：經濟體質不斷改善

▲副總統陳建仁。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

針對國民黨主席吳敦義批評行政院長蘇貞昌成為「散財童子」。副總統陳建仁12日貼出一張標題為「感謝國民黨幫忙整理政績」的照片，並諷刺「提出質疑很簡單，但質疑者不知道的是，過去三年多來，台灣的經濟體質不斷改善」。

對於國民黨諷刺民進黨政府在選戰將近時，不斷拋出利多，有「政策買票」的味道。對此，陳建仁透過臉書專頁，也貼出一張標題為「感謝國民黨幫忙整理政績」的照片，內容列出13項，國民黨質疑政策買票，但換個角度看，實為民進黨的政績。

陳建仁說，提出質疑很簡單，但質疑者不知道的是，過去三年多來，在蔡英文和執政團隊一棒接一棒的攜手努力下，台灣的經濟體質不斷改善，台商回國投資金額已超過5800億元，台灣的經濟成長率更躍居亞洲四小龍之首。

陳建仁表示，在稅收年年增加，累積不少歲計賸餘的情況下，政府當然要用這些錢來減輕人民負擔，幫人民減稅，並且還要做更多福國利民的事，解決弱勢族群、各行各業當前所面臨的各種問題，以符合人民的期待，並改革這個國家長年以來的沉苛痼疾與弊端。

陳建仁強調，更重要的，不是有錢，就有利多，「如果沒有執政團隊的長期努力、縝密規劃，利多絕對不可能憑空冒出來。」

▼國民黨批評民進黨政策買票，但同時也幫民進黨列出13項政績。（圖／陳建仁臉書）

