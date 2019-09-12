租金補貼、育兒津貼...國民黨嗆散財　蘇貞昌霸氣回：謝幫忙整理政績

▲蘇貞昌感謝國民黨「幫忙整理政績」。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

接續國民黨主席吳敦義11日嗆行政院長蘇貞昌是「散財童子」，國民黨團副書記長林奕華、許毓仁、林麗蟬12日召開「蘇貞昌政策買票 大撒幣拚選舉不拚教育」記者會，列出蘇內閣近期政策，大批是散財政策買票。對此，蘇貞昌稍早透過臉書發文，霸氣回擊，「特別感謝國民黨幫忙整理政績」。

國民黨主席吳敦義11日於中常會上批評行政院長蘇貞昌是「散財童子」。行政院發言人Kolas Yotaka 回擊，蔡政府執政三年創造歲計賸餘，國民黨卻沒有，「到底國民黨有沒有替人民看緊荷包？」

Kolas 反擊，「政府絕對嚴守財政紀律，綜觀這十幾年，在最近這三年，蔡政府累積歲計賸餘，提出福國利民措施，這八百億用在哪？用在希望可以提供人民更好的生活，包含婚育津貼、租屋補助、減稅等等，我們提出的政策，招來吳主席說是散財童子，不免要反問，過去八年，馬政府為何沒有歲計賸餘？為何這三年我們可以累積？」

不只吳敦義開嗆，國民黨團也接續批評蘇內閣散財，甚至彙整出「事例及內容大要」，以及相關經費概算。事例方面包含蘇內閣廢除印花稅、汰除老車、租金補貼、冬遊獎勵、秋冬旅遊補助、育兒津貼、農業給付等13項。

面對國民黨批評，蘇貞昌透過臉書大方回應，「今早看到國民黨幫忙整理政院今年的政績，備感窩心，蔡政府執政之後，大幅減稅、提升福利，卻還能穩住國家經濟，讓財政年度有賸餘。希望大家幫忙大大大力宣傳出去，讓民眾知道政府的好成績！」