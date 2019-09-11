隔5年重提高雄氣爆案！國民黨PO文「糟蹋民眾信任」　網留言灌爆

▲高雄731氣爆讓許多路段如同被炸彈轟炸。（圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／高雄報導

高雄氣爆案7月31日晚間滿5周年，許多人當時在臉書發文悼念。對於氣爆案件，國民黨11日表示，氣爆是高雄人永遠的痛，當時許多善款流入高雄，市府團隊卻把善款用來辦觀光推銷、支付主管電話費，「糟蹋民眾的信任與支持」，讓眾多網友洗版留言；不過，文章並未附上消息來源或相關事證。

高雄氣爆案發生在2014年7月31日，當時由於地下管線的易燃氣體外洩，發生嚴重爆炸，凱旋路、一心路、二聖路等路都被炸翻，造成許多傷亡，甚至有消防員在救災過程中不幸罹難。

事件發生後，許多人每到7月31日就會對事件進行悼念；高雄市消防局新興分隊甚至每年都會閃爍救護車、消防車上安裝的紅色示警燈致意，向殉職的隊員打招呼，「嘿！兄弟，回來看看老朋友吧！」

對於高雄氣報案，國民黨11日在臉書粉專上指出，2014年7月的氣爆，是高雄人的傷痛，「市中心的居民感覺如同戰火來襲，難以想像安身立命的所在竟是危機四伏。」

▼高雄氣爆將三多路掀翻。（圖/記者黃克翔攝）



國民黨的臉書貼文提到，氣爆事件過後，許多善款流入高雄，但陳菊團隊卻把善款挪作觀光推銷、添購筆電、更換中央空調冷卻水塔，甚至支付主管的行動電話費等用途，「面對災民的失望無助，面對外界的熱切關心，陳菊團隊竟是以這種方式遭他民眾的信任與支持。」

貼文發出後，許多網友回應，「找出真相」、「查到底、辦到底，才是民意」、「有問題給市民交代，不要閃躲」、「還給災民一個公道」、「一定要辦到底，大家加油」、「給我們真相，該清理門戶就該行動了」、「高雄市民們一起追討氣爆善款明細表」。

▼高雄氣爆造成多人罹難。（圖/記者黃克翔攝）



不過，也有人認為，「他奶奶的，市政墊底還有嘴臉說別人」、「證據請送法院，而不是自己當法官」、「還在抹黑？準備被告吧」、「證據拿出來～不然就是造謠」、「只會抹黑的國民黨沒有存在的必要」、「有違法的證據可以去告啊！不要只會出一張嘴」。

對於「挪用氣爆善款」的言論，其實總統府秘書長陳菊5日就在臉書上回應，自己將盡一切力量來捍衛個人、團隊的清白，國民黨的指控不但沒有事實根據，甚至就是烏龍爆料的選舉操作，已委任律師提告國民黨黨團總召曾銘宗、立委參選人陳麗娜、許淑華等人。

▼陳菊將就「挪用氣爆善款」的言論向曾銘宗、陳麗娜、許淑華等人提告。（圖／記者李毓康攝）

