影／國民黨大老31人連署登報「籲郭韓合作」　全黨集中選票挺韓、救國

記者黃翊婷／台北報導

鴻海創辦人郭台銘是否會與台北市長柯文哲、前立法院長王金平結盟參選，至今的動向仍撲朔迷離。國民黨大老、榮譽黨主席連戰，以及前總統馬英九、現任黨主席吳敦義共31人，一起連署發表「團結、奮鬥、救中華民國」的聲明，並刊登在9月12日的報紙頭版，以「進一步、退一步、讓一步、跨一步」為口號，呼籲郭台銘與高雄市長韓國瑜合作。

▲國民黨31人連署的聲明全文，左側還有連署人的親筆簽名。（圖／記者黃翊婷翻攝）

國民黨大老們在連署聲明中表示，2020大選是決定中華民國命運、台灣前途以及人民未來的關鍵選舉，不能輕忽、漠視，所有熱愛中華民國、守護台灣的同胞都必須團結起來，國民黨經由初選機制產生總統候選人，因此希望韓國瑜與郭台銘兩人能合而為一，以「四步」的誠意謀求真心合作。

▲連戰等人呼籲國民黨內部要團結起來，才能贏得2020大選。（圖／記者林敬旻攝）

這四步分別是「進一步」，放棄意氣，相互獻策；「退一步」反省折衷，彼此協調；「讓一步」海闊天空，取得共識；「跨一步」集中全力，爭取勝利。聲明最後一段提到，如果做不到這四步，可能會重蹈分裂之路，因此，現階段國民黨只有團結、奮鬥，才能拯救中華民國，「全黨、全民集中選票支持韓國瑜，支持國民黨在國會過半」，這樣中華民國才可重見光明，兩岸重拾和平。

而聲明左側還附上連戰、馬英九、蕭萬長、吳敦義、以及吳伯雄等31人的親筆簽名，展現他們的的誠心與用心，希望能透過這次的喊話讓全黨團結起來，打破外界黨內分裂的傳言。

▼郭台銘11日前往新竹，與柯文哲合體拜廟、吃米粉，掀起外界對郭柯聯盟的熱烈討論。（圖／柯文哲辦公室提供）

連署聲明全文：

團結 奮鬥 救中華民國

明年1月11日的總統與立法委員選舉，是決定中華民國命運、台灣前途與人民未來的關鍵選舉。我們不能輕忽，不能漠視，更不可袖手旁觀。所有熱愛中華民國、守護台灣、關心子孫的同胞們，都必須團結起來，展現力量，撥亂反正，扭轉乾坤。

中國國民黨經由民主初選機制，已經產生總統候選人。政黨的可貴，就是在於親愛精誠、群策群力、眾志成城，才能贏得選戰。對於當前韓國瑜與郭台銘兩位同志，切盼能合而為一，以「四步」的誠意謀求真心的合作：

（1）「進一步」放棄意氣，相互獻策

（2）「退一步」反省折衷，彼此協調

（3）「讓一步」海闊天空，取得共識

（4）「跨一步」集中全力，爭取勝利

否則重蹈分裂之路，將給台灣帶入動盪不安的局面，這必然會是國家之禍。

因此唯有團結、奮鬥才得以拯救中華民國，保護台灣。希望所有中國國民黨黨員及支持者都要有此堅決共識，並化為行動，在基層、在各個角落，把我們的心聲吶喊出來：全黨、全民集中選票支持韓國瑜，支持國民黨在國會過半，中華民國才可重見光明，兩岸重拾和平，台灣重返安定，才是國家之幸！台灣之幸！人民之幸！

連署人：連戰、馬英九、蕭萬長、吳敦義、吳伯雄、邱創煥、許水德、錢復、朱立倫、洪秀柱、關中、林豐正、曾永權、郝龍斌、黃敏惠、林政則、林伯豐、賴正鎰、彭蔭剛、陳金讓、陳鎮湘、胡志強、蔡鈴蘭、蔣孝嚴、詹春柏、陳炯松、胡為真、王文燮、金恩慶、曾銘宗、劉兆玄