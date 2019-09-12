好心送人妻回家！他竟從「4F重摔2F吐血昏迷」骨頭斷了…友人嚇：老公在家

▲男子好心送人妻回家，沒想到卻惹來殺身之禍。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名男子近日深夜與一名人妻外出吃宵夜，他事後順路送對方回家，沒想到卻從女方住處4樓墜落至2樓平台昏迷。救護人員表示，男子出現骨折情況並且躺在地上一動也不動，嘴血也有不少血跡。同行的另一名男性朋友說，具體情況不是很清楚，但女子的老公剛好在家，依稀聽見爭執聲之後就發生悲劇了。

▼傷者倒臥公寓2樓平台並陷入昏迷。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，事發在浙江省寧波市海曙區的一處公寓，一名男子10日凌晨和人起爭執後，便從4樓墜落到2樓受傷，接到傷者朋友的報警求助後，消防員隨即升起雲梯車，才將被困在10公尺高平台上的傷者救出。當天凌晨約2點15分，公寓已經聚集了許多群眾、警車和救護車。

員警表示，有名年輕男子在2樓平台上摔傷了，可能有骨折的情況，不過因為2樓平台上沒有可供進出的通道，所以無法轉移傷者，只能求助消防隊。從現場情況來看，2樓平台上的所有窗戶都已經封死，想將傷者轉移到救護車上，只能通過雲梯車運送人員和擔架上去。

▼消防人員利用雲梯車救人。（圖／翻攝自微博）

現場除了該名傷者外，還有另一名照顧他的男子，他自稱是同行朋友，費了不少力氣才爬上2樓平台，但是卻無法憑藉一己之力將受傷的男子送下去，所以才報警求助，「他是從4樓摔下來的，人都暈過去的，你們看，骨頭肯定都摔斷了。」

至於事發原因，現場群眾議論紛紛，不過朋友透露，在他們吃完夜宵後，就順路送這名已婚女子回家，當時是傷者送女子上樓的，但女子的老公在家裡，隨後就發生不小爭執，「具體情況也不清楚，反正肯定是雙方有了矛盾。」

傷者的朋友對此事保持沉默，讓警方推測可能是因為此事才會讓傷者引來危機，目前，男子仍在醫院接受救治，具體原因還有待釐清。