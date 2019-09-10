3名女國中生「手牽手」18樓墜落！大字形趴地慘死…居民聽爆響嚇壞

大陸中心／柯振中報導

「不知道是不是抑鬱…三個家庭的悲劇」重慶日前發生一起手牽手墜樓案，3名年僅12、13歲的女國中生因為不明原因，爬到某棟住宅大樓的18樓，手牽著手躍下，砸在2樓的露臺上，當場失去生命跡象。居民聽見一聲爆響，往窗外看去，看見3個嬌小的身影趴在露臺上，當場嚇傻報警。

綜合陸媒報導，重慶某地的3名女國中生因為不明原因，8日相約到某棟住宅大樓的18樓，隨後墜落在2樓的露臺，大字形倒在平台上一動也不動。

居民指出，當時聽見了一聲爆響，被嚇了一跳，趕緊往窗外看去，只看到3個嬌小的身影趴在2樓的遮擋平台，當場嚇傻報警。警方、救護人員接獲報案，立刻趕往現場，但由於當時視線不佳，花了許多時間才把3人送上救護車，但經過搶救後，仍無法救回3人的性命。

▼知情人士說明，當地一度出現電壓不穩的情況。



此外，還有大樓居民說，3人墜落到警方、消防員救出的時間，總共經過了1個多小時，送上救護車時，3人已經失去生命跡象，「據說是自殺，不知道是不是抑鬱…三個家庭的悲劇。」

另有知情人士說明，3人疑似手牽手從18樓墜下；當時天氣相當不穩定，不斷飄著雨，爆響傳出後，還一度出現電壓不穩的情況。詳細事發原因為何，警方仍在進一步調查。

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