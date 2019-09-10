「不復婚就殺光你全家」！他花9年兌現血腥承諾…媽為護女「胸被捅穿」慘死

▲何陽一家。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

山東省青島女子何陽（化名）家裡除了父母，還有一個妹妹何晴（化名），但因為自己的一場婚姻，改變了全家人的命運。前夫因為不願意離婚，求復合遭拒後，放話「殺光她全家」，用9年的時間先後虐殺了何陽母親和父親，手段殘忍。

綜合陸媒報導，何陽2004年覺得邵姓老公變了，從勤快老實、溫柔體貼變成好逸惡勞、不思進取，時間一長，生出了離婚的想法。最終在家人的支持下，她勇敢向法院提起了離婚訴訟，2007年9月30日正式離婚。

之後的1年裡，邵男多次打電話到前妻家裡，要求復婚，但是都被拒絕，時間一長，也從原先的好聲好氣變成了威脅恐嚇。有一次，何陽的母親告訴家人，邵男又打電話來了，說「不復婚，就要殺你們的全家」。沒想到，邵男從這時候開始，處心積慮開始兌現「血腥諾言」。

▲青島女子爸媽被前夫殺光。（圖／翻攝自微博）

何陽和母親2010年4月12日下午2點10分在家看電視，突然聽到院子裡有響聲，趴窗戶上一看，發現邵男正在外面。母女倆擔心被他傷害，趕緊拉上窗簾，戰戰兢兢等了約10分鐘，發現沒有動靜。

母親這時候決定出去看看，不料剛出屋門，就看到邵男衝進院子中。她急忙鎖住屋門，跟對方說「女兒不在家」，想肉身護女，下秒就慘遭毒手。何陽聽到母親的慘叫後，想衝出來救人，但是發現屋門被反鎖了。

事後，經過屍檢，母親除了頭和臉上的傷口外，後背還被捅傷多處，僅穿透胸腹部的傷口就達12處，下肢也遍佈傷口。當地警方1天後逮捕了兇嫌，拘留了一段時間，卻把邵男釋放，理由是「在精神病發作期」。從此，何家人整日擔驚受怕。

▲前夫被攝影機拍下。（圖／翻攝自微博）

何晴的父親2011年再婚，為了安全起見，和新妻子搬到了40公里外，可是並沒有阻止兇手的腳步。邵男到處打聽，終於在2018年打聽到他的住所。

何晴說，「有一天因為前夫再次出現了，父親看到很生氣，拿著工具出來攆他。」從那天開始，何家人又陷入恐慌之中，為了避免後患，還在家門口裝上了攝影機。可怕的是，邵男8月15日再次出現，手拿砍刀再次殘忍殺害了前妻的父親。

時隔9年，父母被同一個人用極其殘忍的方式殺害。何陽妹妹擔心，兇嫌以前那句「殺你全家」，會不會繼續兌現。目前，警方已經逮捕了邵男，正在調查案件當中。