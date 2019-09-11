放老公對小三「中指遮柑仔」慾照　她砸224萬買2天報紙頭版！網：求高清照

▲大老婆反擊，買報紙頭版的廣告，登出老公與小三的慾照，《28天》的文字下，透過記者格放，發現了色色的端倪，老公的中指恰好遮住小三的乳頭。（圖／翻拍2019/9/11出刊聯合報）

記者陳雕文／綜合報導

明天記得看報紙喔！11日聯合報頭版下方的半版廣告「忍無可忍且做牛做馬數十載的工具人」斗大悲情文字吸引民眾的目光，也成為眾媒體關注的焦點，該聲明最後還說「明日待續」；大老婆的喊話配上老公對小三「以中指遮胸」的慾照，比起動態影像，更具有想像空間，也讓網友期待接下來的發展。

大老婆在聲明中寫下，「這位照片中自稱是蔡XX，電話號碼09XXXXXXXX的女孩，請妳可以選擇放手嗎？妳花了我孩子的爹不少錢，也許妳並不光只是叫我家老爺『老公』，但妳畢竟年輕終會有更好的歸宿；我們不想因妳的介入造成家庭失和，今日若立場互換，相信妳也會了解的。」

▲讓網友不知該看上還看下的報紙頭版。（圖／翻拍2019/9/11出刊聯合報）

聲明啟事中，大老婆刊登了老公與小三的照片，2人面對著鏡頭甜蜜相擁，柔順的黑長髮下還半裸露出姣好身材，而老公還伸出手指遮住其左邊胸部，滿滿的挑逗與情慾，引人遐想。

「無論如何，傷害已經造成。」大老婆呼籲小三，「破壞的代價很大，請妳想清楚這一點。是否要到無法挽回的局面、妳才滿意？是嗎？」聲明最後還預告，「明日待續，忍無可忍、且做牛做馬數十載的工具人！」

但是，大老婆這一次的反擊，對其荷包的傷害也不小，據網路上刊「代登廣告」價碼，聯合報頭版半版廣告價碼約為112萬元，她連買兩天，那就要噴224萬。根據聯合新聞網指出，買廣告的正宮目前已經出國。

民眾看到報紙的聲明，還拍照PO上臉書爆廢公社說，「到底是要看上（吳敦義與韓國瑜同台信心喊話的政治新聞）還是看下（大老婆聲明）」，網友紛紛留言，「明天一早立馬去買報紙」、「當然是看下面！」、「期待明天～」、「卡一個明天看續集」、「跪求高清照」

戀愛老司機：重點是眼神

▼聯合報的聲明啟事意外成為各界討論的焦點，網友期盼明天可釋出高清照。（圖／翻拍2019/9/11出刊聯合報）