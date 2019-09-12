影／男大生入住酒店休息！醒來卻發現棉被「一灘黑血」愣了：起碼8cm長

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名大學生小梅（化名）上（8）月底到湖北省武漢市找朋友玩，想說趁著開學前留下美好回憶，當晚玩完後便入住當地一間酒店休息，不料隔天早上醒來時，卻發現棉被多了一大攤深褐色偏黑色的血跡，令他當場感到噁心作嘔，只能急忙去找房務人員求救。

▼棉被出現血跡讓男大生感到噁心。（圖／翻攝自看看新聞）

據《看看新聞》報導，小梅上（8）月30日開學前去找朋友玩，不過因為當天玩到了凌晨12點，不方便再趕回家，他的朋友便幫他在瑞安街上的城市便捷酒店訂了一間房間，小梅順利入住後並未發現任何異常，所以就直接躺床入眠；沒想到第二天起床時，他踢開棉被的一瞬間就看見噁心的黑色血跡出現在被子內部，「而且長度至少7至8公分左右」。

▼城市便捷酒店。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

小梅見狀立刻聯繫酒店協商，卻一直未能達成共識，他認為這給他造成很大的陰影，之後都會恐懼住在外頭的酒店裡，「因為這明顯是酒店監管有問題，不然事情也不會發生。」不過酒店負責此事的吳經理澄清，如果男大生在開房時有先注意到這情況的話，「我們肯定會及時去給他換個房間。」

吳經理也說，酒店一直都有專門的洗滌廠商在負責清潔房間內的器具和被單等，並非是飯店衛生條件不佳，「有的污漬是沒有辦法洗掉的，並不是我們酒店不去進行清洗工作」，從客人的角度來說，他們可能無法理解這樣的事情發生。

所幸最終經過協調，吳經理答應賠償3倍的房費來彌補小梅，兩方才順利和解。不少網友看完都傻眼回應，「那一看就是女性經期沾到的，飯店應該換新的吧，還把血漬藏裡面繼續用」、「確實讓人很不舒服」、「莫名覺得酒店有點無辜」、「至少是乾淨的，只是觀感不佳而已」、「還以為是男生得了什麼怪病」。

▼棉被內出現深褐色血跡。（圖／翻攝自看看新聞）