　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／男大生入住酒店休息！醒來卻發現棉被「一灘黑血」愣了：起碼8cm長

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名大學生小梅（化名）上（8）月底到湖北省武漢市找朋友玩，想說趁著開學前留下美好回憶，當晚玩完後便入住當地一間酒店休息，不料隔天早上醒來時，卻發現棉被多了一大攤深褐色偏黑色的血跡，令他當場感到噁心作嘔，只能急忙去找房務人員求救。

▼棉被出現血跡讓男大生感到噁心。（圖／翻攝自看看新聞）

▲▼大學生入住酒店！醒來卻發現棉被「一灘黑血」。（圖／翻攝自看看新聞）

據《看看新聞》報導，小梅上（8）月30日開學前去找朋友玩，不過因為當天玩到了凌晨12點，不方便再趕回家，他的朋友便幫他在瑞安街上的城市便捷酒店訂了一間房間，小梅順利入住後並未發現任何異常，所以就直接躺床入眠；沒想到第二天起床時，他踢開棉被的一瞬間就看見噁心的黑色血跡出現在被子內部，「而且長度至少7至8公分左右」。

▼城市便捷酒店。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

▲▼大學生入住酒店！醒來卻發現棉被「一灘黑血」。（圖／翻攝自看看新聞）

小梅見狀立刻聯繫酒店協商，卻一直未能達成共識，他認為這給他造成很大的陰影，之後都會恐懼住在外頭的酒店裡，「因為這明顯是酒店監管有問題，不然事情也不會發生。」不過酒店負責此事的吳經理澄清，如果男大生在開房時有先注意到這情況的話，「我們肯定會及時去給他換個房間。」

吳經理也說，酒店一直都有專門的洗滌廠商在負責清潔房間內的器具和被單等，並非是飯店衛生條件不佳，「有的污漬是沒有辦法洗掉的，並不是我們酒店不去進行清洗工作」，從客人的角度來說，他們可能無法理解這樣的事情發生。

▲▼大學生入住酒店！醒來卻發現棉被「一灘黑血」。（圖／翻攝自看看新聞）

所幸最終經過協調，吳經理答應賠償3倍的房費來彌補小梅，兩方才順利和解。不少網友看完都傻眼回應，「那一看就是女性經期沾到的，飯店應該換新的吧，還把血漬藏裡面繼續用」、「確實讓人很不舒服」、「莫名覺得酒店有點無辜」、「至少是乾淨的，只是觀感不佳而已」、「還以為是男生得了什麼怪病」。

▼棉被內出現深褐色血跡。（圖／翻攝自看看新聞）

▲▼棉被內出現黑色血跡。（圖／翻攝自看看新聞）

ET快訊
父癌逝母鬱！新竹「獨臂青年」扛家計　切千顆檸檬供妹讀書
女星爆偷情對話「勾引男友兄弟」討金援！　IG爆氣全攤牌
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

帶身高155女友回家！媽一看狂反對「太矮了」…他聽原因秒心累：我也才169

上海Costco開幕5天「爆退卡人潮」！員工嘆：處理到沒空吃飯…網揭關鍵主因

1歲女撞倒服飾店「全身鏡」！頭部當場遭重擊「口鼻爆血斷氣」…媽目睹崩潰

13歲少女「4個朋友被殺」報警：他們還要殺我！員警秒衝現場救援…結局傻了

影／多年沒回家！女兒推開門嚇壞「爸爸只剩一堆白骨」…鄰居嘆：孤單嚥氣的

接孫子遲到…媳婦當眾「狠甩婆婆2巴掌」：讓妳長記性！網怒「老公在哪？」

影／速食店內玩手機邊充電！13歲男突「殭屍般坐直」狂抽搐…3秒後慘死顧客眼前

正妹屍體詭失蹤！他揭「冥婚」暗黑產業鏈：鮮屍可值70萬…多女遭殘殺下嫁

男友傳情話：我好想你！女孩一看「3關鍵字」氣炸秒抓偷吃證據　網讚厲害

影／8歲吃貨女童胖到65kg…1年來狂喊肚痛！醫檢查竟是「媽幫夾菜+飯吹涼」惹禍

特殊優良教師「沒跟」韓國瑜握手 講完「不想握」急澄清：無拒握

以為出來玩笑臉與主人「合照」　黑狗下秒遭丟收容所！害怕狂抖

2奶汪遭土石掩埋...狗媽悲鳴求救 著急挖土+用嘴叼石：一定還活著

19歲逆女「教唆男友弒母」遭起訴 她恐怖許願：一定要讓爸媽死...

王瞳深夜約會馬俊麟抓到了！　　4天見2次「躲車裡暗著來」曖昧動作全被拍

《Running Man》見面會還要找間諜！　9週年《沒有你不行》開場曲一下就想哭

保全爸撿二手書「塗立可白重複用」　 不願孩打工...兒女爭氣考上台、政大

每個票都要刷卡！司機不滿學生投幣　「90秒飆7句髒話」客運乘客錄影投訴

早餐時間到！喵兄弟化身「鬧鐘」瘋狂碎念+山竹塞嘴：快放飯R～

上課囉！蔡英文老師接地氣教學 教你中秋節、柚子的英文怎麼說

中國版尼斯湖水怪？ 三峽大壩驚見巨型神秘生物在戲水

反送中延燒3個月　香港4所大學世界排名下滑最多跌16名

川普宣布延遲關稅！　陸企開始對美國大豆、豬肉進行詢價

中馬建立海上問題磋商機制！王毅：力爭2021年內完成《南海行為準則》

大陸Youtuber林嵩嗆「台北弱爆」　又罵台網友水平低：言論自由呢？　

奠定合作基礎！「台灣中古車二手車出口項目」簽約儀式9日廈門舉行　

華聞快遞／湖南出台12條政策措施　促進生豬生產保障市場供應

影／驚悚瞬間曝光！25歲女路過商場「慘遭3m鐵架重砸」…1秒慘死路人面前

河南山壁被「噴漆綠化」　礦業負責人：讓山好看些，不影響草生長！

影／男大生入住酒店休息！醒來卻發現棉被「一灘黑血」愣了：起碼8cm長

7項術科！全台首座「無人機」試場在苗栗　未登記、無照飛行明年3月開罰

曾沛慈突襲西門町坐人力車　下一秒突飆：來羞辱我的嗎？

中職／連續8場出賽無失分　王鴻程：不要投太閃

機車貨物稅減徵初步方向出爐！購買環保車機車　優惠再加碼

張懷秋前一天「臨時取消錄影」！　全為愛紗...被讚超義氣

王麗雅套UGG雪靴增高　預約雪季旅行

搶救男方不孕！專家推「護精必吃」4大營養...多嗑肝臟＝活動力爆強

父癌逝母鬱！新竹「獨臂青年」扛家計　切千顆檸檬供妹讀書

不斷更新／桃猿安打沒能串連　5局持續7分落後兄弟

日職／王柏融板凳做好坐滿　火腿4比2樂天中斷2連敗

大陸熱門新聞

手機行放屁炸屎漿！「土色泥水」..

退租前遭房東性侵！19歲女聽法..

新婚妻子意外成「嫂子」！真相讓..

25歲女路過商場「慘遭鐵架砸死..

男老師強制卸妝　大手猛擦國中妹

8歲女童買「威而鋼」！母親哽咽..

好心送人妻回家！他竟從4F重摔..

孕婦超音波一看「胎兒甜笑」　醫..

他生吃蛇膽5年「腦子進蟲」到處..

帶身高155女友回家！媽一看卻..

師提水桶堵門強制幫卸妝　網掀論..

男大生入住酒店！醒來卻發現棉被..

愛車「大凹洞+輪胎破」…她心碎..

女國中生「手牽手」墜18樓！大..

更多熱門

相關新聞

蘿莉塔肚子痛炸…半夜掛急診！

蘿莉塔曾是《大學生了沒》班底，率真反應大獲觀眾喜愛，成為不少綜藝節目的常客，但最近似乎因此忙壞了身體，參加活動一直被說臉色很差，她這才緩緩道出原因，「畢竟半夜才肚子爆炸痛跑去急診。」

1歲女童全身瘀青燙傷　20歲酒店母：只是跌倒

女大生悔獻身　一碗麵讓苦主逆轉

妻幫愛貓「疊枕蓋被」　他看傻眼

高雄男欠帳30萬！4煞怒擄人餵拳頭

關鍵字：

血跡血漬經血棉被大學生男大生酒店房務人員

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

郭台銘退黨！國民黨黨紀處分「哪一點對不起你？」

快訊／郭台銘退出國民黨　「不會眷戀這個政黨」

鳳梨被轟渣男「亮身分證」反擊

美魔女大胃王驟逝　曾10min嗑完11片披薩

時速88km　特斯拉駕駛、乘客睡死

爆和黃曉明婚變　Angelababy鬆口回應了

中華電搶先！五大電信iPhone優惠一覽

買小7咖啡！她踩雷：結帳2杯170元

索羅門總理：台灣對我們完全沒用

手機行放屁炸屎漿！「土色泥水」沿小腿流下

宋慧喬私下看宋仲基照片　證據曝光⋯網看哭了

陳子玄為兒子忍痛簽切結書　醫生：遲緩兒

郭台銘退黨聲明全文！痛批國民黨遭迂腐常委把持

iPhone 11價格親民　網激推：真香

琵琶最快明生成！2地區將變天灌雨一周

更多

最夯影音

更多

特殊優良教師「沒跟」韓國瑜握手 講完「不想握」急澄清：無拒握

以為出來玩笑臉與主人「合照」　黑狗下秒遭丟收容所！害怕狂抖

2奶汪遭土石掩埋...狗媽悲鳴求救 著急挖土+用嘴叼石：一定還活著

19歲逆女「教唆男友弒母」遭起訴 她恐怖許願：一定要讓爸媽死...

王瞳深夜約會馬俊麟抓到了！　　4天見2次「躲車裡暗著來」曖昧動作全被拍

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面