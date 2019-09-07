女大生反悔獻身告性侵　「炒飯後再吃牛肉麵」讓苦主逆轉勝　

▲女大生與男大生炒飯完還一同外出吃牛肉麵後再回摩鐵，期間都未對外求助。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹林姓男大生與對自己有好感的女同學出遊，2人在摩鐵休息時，女同學主動挑逗送上門，男大生「凍未條」與對方發生關係，沒想到事後竟遭到反咬性侵。檢警調查發現，女大生主動挑逗男生，炒飯後2人還一起外出吃牛肉麵，再重返摩鐵睡覺，過程中女大生均未向外求救，言行舉止實在不像遭性侵的被害人，與常情不符，因此對男大生做出不起訴。

林姓男大生被控，2019年過年期間與女同學小莉(化名)一起去摘草莓，後來林男藉口需要去摩鐵休息，竟邊看A片邊脫小莉的衣褲，對她性侵得逞。

林男否認性侵，更大喊冤枉，他向檢警表示，明明當天就是小莉先撫摸挑逗自己，他才配合對方。林男表示，2人發生性關係時，小莉沒拒絕或反對，炒飯後還一起去新竹某間以「豆花吃到飽」聞名的牛肉麵店用午餐，才再回摩鐵補眠一段才離開。

小莉向檢警表示，採草莓當天，因為林男說體力不好要先去休息，於是2人才摩鐵休息，的確因自己有點喜歡林男，才先挑逗對方，不過，當要進入重頭戲時，自己有說「不要」，但還是遭林男強押雙手發生關係，之後2人的確一起去吃牛肉麵，又回摩鐵小睡一下。

檢方認，小莉事發後仍與對方去吃牛肉麵，還一起回摩鐵，由於該間知名牛肉麵店以「免費豆花、豆漿吃到飽」聞名，幾乎不管何時都可謂高朋滿座，但女大生不管在餐廳，還是路途中都未向外界求救，實在與常情不符，且醫院驗傷報告也證明女大生「無外傷」，綜合相關證詞，認定林男罪證不足，予以不起訴。

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